Услуги: Билайн сохранит доступ даже при отрицательном балансе - на 24 часа

10.08.2020, MForum.ru

Приятная для многих абонентов новость от Билайн. Оператор предлагает новую бесплатную услугу "Страховка при нуле". Она позволяет звонить и писать в мессенджерах, а также пользоваться картами и навигацией, а также мобильным приложением платежной карты Билайн в течение 24 часов с момента исчерпания средств.

Если конкретнее, то при отрицательном балансе можно будет сохранить доступом к WhatsApp, Viber, Skype и ряду других мессенджеров, к Яндекс.Картам, Яндекс.Навигатору, картам Google, а также к приложению платежной карты Билайн в течение 24 часов с момента блокировки номера.

Подключить услугу можно только при положительном балансе. Активируется услуга автоматически, каждый раз, когда не хватает средств и номер блокируется. За это время клиент должен пополнить счет на сумму, достаточную для выхода в положительный баланс.

Услуга действует только для смартфонов, подключить ее могут только те, кто пользуется предоплатными тарифами (кроме "Все для семьи" и "Простой семейный"). На территории Крыма услуга не действует. Подробнее об услуге можно узнать в приложении "Мой Билайн" и на сайте компании.

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