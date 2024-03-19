ИИ, ИТ: Singel предложит рынку GPU-as-a-Service на базе передовых изделий NVIDIA в 3q2024

MForum.ru
19.03.2024,
Как сообщает Singtel, компания начнет предоставлять корпоративным клиентам доступ к вычислительным мощностям NVidia для ИИ по модели GPUaaS (GPU как услуга). Регион оказания услуг будет ограничен Юго-Восточной Азией (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Восточный Тимор и т.д.).
При запуске SingTel GPUaaS будет работать на базе кластеров NVIDIA H100 Tensor Core, размещенных в модернизированных ЦОД в Сингапуре. Кроме того, Singtel в числе первых в мире развернет кластеры на базе NVIDIA GB200 Grace Blackwell следуюшего поколения, которые ускоряют инференцию больших языковых моделей вплоть до 30 раз.
SingTel станет одним из первых облачных партнеров NVIDIA Partner Network, GB200 будут отгружены в Сингапур в начале 2025 года. После их запуска у B2B клиентов SingTel появятся возможности выбора ускорителей различного типа. Компания планирует расширить предоставление услуг GPUaaS еще на три гиперподключенных ЦОД ИИ с высокой плотностью размещения, которые строит Singtel Nxera в Сингапуре, Таиланде и Индонезии. В течении ближайших 3 лет Singtel и Nxera развернут более 100 МВт этих ЦОД следующего поколения (со специально разработанными технологиями жидкостного охлаждения).
Зачем это все?
Во-первых, для телеком-оператора направление ИТ и ИИ - близкородственные, соответствующие возможности операторы широко используют и имеют высокую экспертизу. А раз так, чего бы не оказывать соответствующие услуги бизнесу - этому новому Клондайку для операторов связи.
Во-вторых, предприятия избавляются от необходимости создавать и обслуживать собственную железячную инфраструктуру, не нужно растить капзатраты, достаточно, чтобы сходились расходы на аренду мощностей у SingTel и выигрыш, обеспечиваемый быстрым развертыванием больших языковых моделей ИИ, моделями генеративного ИИ и другими нагрузками в области ИИ.
В целом проект значимый для Сингапура, который усилит свои позиции как центра цифровых технологий и ИИ, будет поддерживать цифровую трансформацию в регионе.
--
За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro; новости ИИ и спутниковой связи можно найти в телеграм-канале @abloudrealtime (БПТ+).
теги: искусственный интеллект ускорители GPU дополнительные услуги операторов сотовой связи тренды зарубежные новости
--
Публикации по теме:
18.03. [Новости компаний] Радиопланирование: Билайн запустил "Интеллектуальный планировщик" - систему радиопланирования сети на базе ИИ / MForum.ru
14.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Стартап Cerebras напомнил о себе новым процессором для ИИ / MForum.ru
20.02. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Meizu уходит от производства традиционных "тупых" смартфонов / MForum.ru
20.02. [Новости компаний] Искусственный интеллект: МТС запустила геоплатформу создания и обновления цифровых 3D-карт местности / MForum.ru
20.02. [Новости компаний] Искусственный интеллект: ВымпелКом и Сеченовский Университет создали совместный бизнес для разработки и продвижения цифровых и ИИ решений / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 4 представлены официально / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Honor Porsche Design Magic 6 RSR и Magic6 Ultimate / MForum.ru
18.03. [Новинки] Слухи: Lava O2 готовится к релизу / MForum.ru
18.03. [Новинки] Слухи: Huawei Band 9 появился в продаже в апреле / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone 11 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Meizu 21x – середнячок на Snapdragon с АКБ 5500 мАч / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Z9 с чипсетом MediaTek Dimensity 7200 / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03 за $85 представлен официально / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M15 получил OLED-дисплей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Sony Xperia 1 VI, 5 VI и 10 VI / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo Y03 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: POCO M6 5G Airtel Locked – самый дешевый 5G-смартфон на индийском рынке / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые детали OnePlus 13 / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru