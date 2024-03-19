ИИ, ИТ: Singel предложит рынку GPU-as-a-Service на базе передовых изделий NVIDIA в 3q2024

MForum.ru

ИИ, ИТ: Singel предложит рынку GPU-as-a-Service на базе передовых изделий NVIDIA в 3q2024

19.03.2024, MForum.ru

Как сообщает Singtel, компания начнет предоставлять корпоративным клиентам доступ к вычислительным мощностям NVidia для ИИ по модели GPUaaS (GPU как услуга). Регион оказания услуг будет ограничен Юго-Восточной Азией (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Восточный Тимор и т.д.).

 

 

При запуске SingTel GPUaaS будет работать на базе кластеров NVIDIA H100 Tensor Core, размещенных в модернизированных ЦОД в Сингапуре. Кроме того, Singtel в числе первых в мире развернет кластеры на базе NVIDIA GB200 Grace Blackwell следуюшего поколения, которые ускоряют инференцию больших языковых моделей вплоть до 30 раз. 

SingTel станет одним из первых облачных партнеров NVIDIA Partner Network, GB200 будут отгружены в Сингапур в начале 2025 года. После их запуска у B2B клиентов SingTel появятся возможности выбора ускорителей различного типа. Компания планирует расширить предоставление услуг GPUaaS еще на три гиперподключенных ЦОД ИИ с высокой плотностью размещения, которые строит Singtel Nxera в Сингапуре, Таиланде и Индонезии. В течении ближайших 3 лет Singtel и Nxera развернут более 100 МВт этих ЦОД следующего поколения (со специально разработанными технологиями жидкостного охлаждения). 

Зачем это все?

Во-первых, для телеком-оператора направление ИТ и ИИ - близкородственные, соответствующие возможности операторы широко используют и имеют высокую экспертизу. А раз так, чего бы не оказывать соответствующие услуги бизнесу - этому новому Клондайку для операторов связи. 

Во-вторых, предприятия избавляются от необходимости создавать и обслуживать собственную железячную инфраструктуру, не нужно растить капзатраты, достаточно, чтобы сходились расходы на аренду мощностей у SingTel и выигрыш, обеспечиваемый быстрым развертыванием больших языковых моделей ИИ, моделями генеративного ИИ и другими нагрузками в области ИИ.

В целом проект значимый для Сингапура, который усилит свои позиции как центра цифровых технологий и ИИ, будет поддерживать цифровую трансформацию в регионе.  

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теги: искусственный интеллект ускорители GPU дополнительные услуги операторов сотовой связи тренды  зарубежные новости

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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