Кибербезопасность: Билайн Бизнес защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак

MForum.ru
23.07.2020,
Билайн Бизнес запустил решение "Защита веб-приложений" (Web Application Firewall, WAF), построенное на базе решения Radware. Система обнаруживает и блокирует в реальном времени атаки на сайт и другие веб-доступные ресурсы.
Сервис WAF предназначен для площадок e-commerce, медиапроектов (СМИ, онлайн-ТВ, игровых площадок), финансовых и государственных организаций, туроператоров, а также всех компаний, для которых онлайн-каналы связи с клиентами являются ключевыми.
Решение позволяет оперативно создать контур защиты своих сайтов за счет фильтрации потенциально вредоносных запросов по HTTP/HTTPS. При этом сохраняется необходимый уровень доступа к корпоративным веб-ресурсам, включая доступ для сотрудников на удаленке. Собираемая системой и доступная онлайн статистика позволяет оценить уровень угроз и заметить попытки кибератак.
Сервис способен отражать атаки из списка OWASP TOP-10 (список 10 самых опасных векторов атак на веб-приложение), как по позитивной, так и по негативной модели, а также атаки прикладного уровня L7 OSI и атаки "нулевого дня". Это позволяет защитить веб-ресурс от ботов, несанкционированного извлечения данных (веб-скреппинг), подбора паролей брутфорсом и ряда других угроз.
Трафик клиентов сайта - покупателей интернет-магазина, посетителей и т.п. проходят через "умный фильтр" в контуре Билайн. Решение не привязано к архитектуре веб-ресурса и потому изменения сайта компании не требует перенастроек.
Пакет, состоящий из решения "Защита от DDoS атак" и WAF, позволяет создать Advanced Mitigation System, комплексную систему отражения многовекторных атак, которая также может работать на любых каналах связи.
Сервис оказывается при поддержке компании "Экон Технолоджи".
Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Активный переход бизнеса в онлайн, ускоренный пандемией, создал высокую нагрузку на ИТ-инфраструктуру компаний и выявил пробелы в контурах безопасности. Решение по защите веб-приложений (WAF) призвано устранить эти уязвимости. Сегодня сайт стал главной площадкой продаж даже для офлайн-компаний традиционного формата. В связи с этим наличие защищенной онлайн-инфраструктуры является гарантией того, что двери интернет-бизнеса будут открыты только для клиентов, а не для злоумышленников».
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теги: кибербезопасность Билайн ВымпелКом WAF Билайн Бизнес дополнительные услуги
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