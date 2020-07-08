Аналитика: Билайн.Аналитика: Великая самоизоляция глазами оператора и 6 привычек, которые останутся с нами надолго

08.07.2020, MForum.ru

Билайн не первый год выпускает большое исследование, посвященное развитию телеком-рынка России. Мне нравился этот обзор, который создавала команда Саши Поповского. В этом году Билайн также подготовил исследование, но оно посвящено событию, которое безусловно оказало существенное влияние на жизнь каждого из нас и, нет сомнений, продолжить оказывать это влияние и впредь.

Аналитики Билайн предлагают обсудить влияние нашу жизнь Великой самоизоляции, состоявшаяся из-за пандемии короновируса ковид-2019. За дату начала самоизоляции в Билайн взяли 30 марта 2020 года. Изучать влияние самоизоляции предлагается через изменения в потреблении услуг связи и через призму операторских продуктов. Поскольку речь зачастую идет о базовых потребностях людей, для анализа в Билайн решили воспользоваться классической пирамидой Маслоу, выделив на каждом уровне операторские и OTT-сервисы.

Также в Билайн попробовали сформулировать 6 привычек "новой нормальности" - то, к чему многие из нас так привыкли за время самоизоляции, что теперь есть ощущение, что эти привычки с нами еще поживут. Но прежде всего, стоит отметить - интернет доступ, очевидно, стал базовой потребностью современного человека, которую хорошо бы закрепить в Основном законе, как это сделано, например, в Финляндии.

Пять привычек:

1. Рост спроса на дистанционные формы обучения, развлечения и общения

2. Повышение ценности невербальной коммуникации и запрос на иммерсивность

3. Запрос на бесконтактность

4. Повышение интереса к здоровью и укрепление тренда на wellbeing

5. Запрос на персонализацию

6. Повышенное желание чувствовать себя в безопасности

Кроме того, в компании выделили 10 технологий и трендов, которые будут особенно сильно влиять и на операторский бизнес, и на повседневную жизнь каждого "хомо ремотикуса" (шутливо от лат. человека удаленного), в том числе, если он живет в России.

Дистанционная идентификация;

Технологии логистики и доставки; Уделенная работа; Киберзащита; Телемедицина; Deep cleaning; Искуственный интеллект; Роботизация; Онлайн-технологии саморазвития; 5G ( запрещенная в России организация)

В Билайн не претендуют на то, что выводы компании являются истиной в последней инстанции. Возможно, какие-то выводы покажутся вам натянутыми или предвзятыми, - предупреждают авторы. Это нормально, люди разные, мнения могут различаться. У меня, например, текст какого-то принципиального возмущения не вызвал, хотя по отдельным пунктам можно было бы подискутировать.

Полный текст исследования вы найдете здесь: https://gggggreport.ru/

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