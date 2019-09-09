Телеком: Билайн Бизнес запускает B2B услуги телемедицины

09.09.2019, MForum.ru

Билайн Бизнес запускает услугу телемедицины по подписке с безлимитными консультациями врачей для юрлиц и ИП на всей территории России (Крым в территорию оказания услуг не входит). Новые пакетные тарифы в приложении "Мой доктор" станут аналогом ДМС, которым смогут пользоваться B2B-клиенты Билайн.

Благодаря мобильному приложению "Мой Доктор" сотрудники компаний смогут получать консультации врачей, как только они понадобятся, 24/7. Для этого Билайн взаимодействует более, чем с 2000 докторами. Консультации с дежурными врачами не ограничены по количеству, врач отвечает на вызов в течение 3 минут. Также предусмотрены возможности пообщаться с врачами 62 специальностей, скидки на анализы в лабораториях Helix, запись на прием в офлайн-клиники, скидки на фитнес и товары для здоровья.

Клиентам доступны два уровня подписки - Базовый и Премиум. В Базовом пакете - безлимитные консультации с терапевтами и педиатром, расшифровка анализов и предоставление "второго мнения", создание электронной медкарты, запись на очный прием в 20 городах России и в лаборатории Helix в 125 городах, а также одна консультация узкопрофильного специалиста в месяц. Все консультации можно проводить в режиме видео или аудиозвонка с компьютера, в чате, звонка по телефону. В ЛК пациента сохраняется история взаимодействия с сервисом: заключения, рекомендации, загруженные документы, результаты анализов. Эта электронная карта будет доступна только в рамках сервиса "Мой Доктор". В версии Премиум доступны три консультации узкопрофильных специалистов и дополнительные скидки на анализы Helix и на товары и услуги для здоровья от партнеров Билайн.

"Мой доктор" обойдется в 199 рублей в месяц за подключенный номер. Если брать подписку на 3 месяца или на полгода, условия будут более привлекательными.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:

«Мой доктор» Билайн — это сервис для компаний, которые хотят позаботиться о здоровье сотрудников в ритме современного бизнеса. «Мой доктор» не просто позволяет оставаться на связи с врачами 24/7, но и работает не только по Москве, а на всей территории России, и даже на отдаленных территориях и в роуминге. При этом дополнительные услуги для корпоративных клиентов доступны в большинстве крупных городов страны. Этот сервис обеспечивает удобные условия для комплексной заботы о здоровье персонала и может стать выгодной альтернативой ДМС».

пресс-релиз Билайн

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теги: телеком Билайн Вымпелком тарифы телемедицина B2B