Телеком: Билайн Бизнес запускает B2B услуги телемедицины

MForum.ru
09.09.2019,
Билайн Бизнес запускает услугу телемедицины по подписке с безлимитными консультациями врачей для юрлиц и ИП на всей территории России (Крым в территорию оказания услуг не входит). Новые пакетные тарифы в приложении "Мой доктор" станут аналогом ДМС, которым смогут пользоваться B2B-клиенты Билайн.
Благодаря мобильному приложению "Мой Доктор" сотрудники компаний смогут получать консультации врачей, как только они понадобятся, 24/7. Для этого Билайн взаимодействует более, чем с 2000 докторами. Консультации с дежурными врачами не ограничены по количеству, врач отвечает на вызов в течение 3 минут. Также предусмотрены возможности пообщаться с врачами 62 специальностей, скидки на анализы в лабораториях Helix, запись на прием в офлайн-клиники, скидки на фитнес и товары для здоровья.
Клиентам доступны два уровня подписки - Базовый и Премиум. В Базовом пакете - безлимитные консультации с терапевтами и педиатром, расшифровка анализов и предоставление "второго мнения", создание электронной медкарты, запись на очный прием в 20 городах России и в лаборатории Helix в 125 городах, а также одна консультация узкопрофильного специалиста в месяц. Все консультации можно проводить в режиме видео или аудиозвонка с компьютера, в чате, звонка по телефону. В ЛК пациента сохраняется история взаимодействия с сервисом: заключения, рекомендации, загруженные документы, результаты анализов. Эта электронная карта будет доступна только в рамках сервиса "Мой Доктор". В версии Премиум доступны три консультации узкопрофильных специалистов и дополнительные скидки на анализы Helix и на товары и услуги для здоровья от партнеров Билайн.
"Мой доктор" обойдется в 199 рублей в месяц за подключенный номер. Если брать подписку на 3 месяца или на полгода, условия будут более привлекательными.
Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:
«Мой доктор» Билайн — это сервис для компаний, которые хотят позаботиться о здоровье сотрудников в ритме современного бизнеса. «Мой доктор» не просто позволяет оставаться на связи с врачами 24/7, но и работает не только по Москве, а на всей территории России, и даже на отдаленных территориях и в роуминге. При этом дополнительные услуги для корпоративных клиентов доступны в большинстве крупных городов страны. Этот сервис обеспечивает удобные условия для комплексной заботы о здоровье персонала и может стать выгодной альтернативой ДМС».
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.
теги: телеком Билайн Вымпелком тарифы телемедицина B2B
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
30.08. [Новости компаний] Телеком: Билайн и GoTech привлекают стартапы для развития 5G / MForum.ru
15.06. [Новости компаний] Телеком: 5G в Китае - быстрый старт / MForum.ru
11.04. [Новости компаний] Телемедицина: Хирурги-эндоскописты получили доступ к телемедицинской платформе МегаФон / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Телеком: Китайские врачи задействовали 5G в ходе телеоперации на мозге / MForum.ru
28.01. [Новости компаний] mHealth: Удаленный мониторинг пациентов сулит миллиардные доходы / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснастили строенной тыловой камерой / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: LG G8X ThinQ – смартфон с тремя экранами / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: Motorola One Zoom представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A30s / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Nobby возвращает рынку мобильных телефонов красоту и эргономику / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда / MForum.ru
06.09. [Новинки] IFA 2019:Sony Xperia 5 – современные технологии в компактном корпусе / MForum.ru
06.09. [Новинки] IFA 2019: TCL Plex представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Nokia 800 Tough – по-настоящему крепкий телефон Nokia / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Nokia 2720 Flip – классика возвращается / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Официально представлены Nokia 6.2 и Nokia 7.2b / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Представлен ASUS ROG Phone II Ultimate с 1 Тб памяти / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 3 представлен официально / MForum.ru
03.09. [ПО] Анонсы: Android 10 не получил вкусного названия / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A90 5G представлен официально / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 2 5G оснастят Snapdragon 855+ / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Gionee M11 и Gionee M11s / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: LG Q70 – смартфон среднего ценового сегмента / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Упаковка Samsung Galaxy A90 5G раскрыла подробности об устройстве / MForum.ru