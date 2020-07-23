Телемедицина: МегаФон предлагает решение для телемониторинга здоровья

MForum.ru
23.07.2020,
МегаФон запускает решение IoT, которое позволит медицинским учреждениям, государственным или частным, предложить пациентам новую услугу - удаленный мониторинг состояния здоровья. Задача, которую решает такая услуга - вовремя заметить ухудшение состояния человека и обратиться к врачу.
К платформе можно подключать различные медицинские приборы, оснащенные SIM-картами. Это могут быть приборы, измеряющие артериальное давление, уровень сахара в крови. Данные, собранные приборами, автоматически отправляются в Облако МегаФона, где ои агрегируются на платформе интернета медицинских вещей IoMT. Персональные данные пациента может наблюдать только врач в специальном интерфейсе. Там же отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. Через интерфейс можно записать пациента к ним на прием.
«Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа МегаФона позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему sms-сообщение с напоминанием», - говорит директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.
На рынок уже выведено решение для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией. Решение предполагает различные сценарии – короткий, рассчитанный на один-три месяца, который позволяет назначить и проконтролировать конкретный курс лечения, включая корректировку дозировки препаратов, или долгосрочный для тех пациентов, которым необходимо постоянное наблюдение.
Развитие цифровых сервисов МегаФона в здравоохранении соответствует актуальной государственной повестке проекта «Цифровая экономика». Платформа МегаФона рассчитана на подключение всего медицинского оборудования, способного передавать данные удаленно, и может выступать единым универсальным интерфейсом для различных медицинских информационных систем. Решение МегаФона создано под ключ, в него входит обслуживание измерительных приборов.
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теги: телемедицина МегаФон IoT платформы удаленная медицина дополнительные услуги"
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