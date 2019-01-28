mHealth: Удаленный мониторинг пациентов сулит миллиардные доходы

MForum.ru

mHealth: Удаленный мониторинг пациентов сулит миллиардные доходы

28.01.2019, MForum.ru

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Аналитики Berg Insight прогнозируют рост доходов от удаленного мониторинга пациентов до 46,1 млрд евро в 2023 году.

MHealth

Такие данные компания приводит в новом отчете, посвященном рынку удаленного мониторинга пациентов (RPM), доходы которого в 2018 году оцениваются в 17.5 млрд евро. Поток доходов складывается, как доходы от устройств медицинского мониторинга, устройств для подключения систем mHealth, платформ для удаленного оказания медицинских услуг, а также программ mHealth (мобильного здравоохранения).

Как ожидается, доходы от RPM будут расти со среднегодовыми темпами в 21,4% вплоть до 2023 года, и к этому времени достигнут 46,1 млрд евро в год. Большая часть доходов будет поступать от продажи подключаемых медицинских устройств. Новые платформы оказания медицинских услуг покажут самый высокий темп прироста доходов, на уровне 53,1% ежегодно в течение периода прогноза. Новые модели ухода за пациентами, которые позволяют реализовать новые решения mHealth, позволят пациентам жить более здоровой, активной и независимой жизнью.

Сейчас во многих странах можно заметить тренд на перестройку систем здравоохранения - акцент смещается в сторону решений, которые совмещают достаточное качество услуг с высокой экономической эффективностью. Участники отрасли реагируют на это, предлагая соответствующие оптимизированные решения. Одно из направлений - использование мобильных приложений, которые рассчитаны на самостоятельную заботу пациента о себе самом. Эти приложения, как правило, ориентируются на так называемую “поведенческую аналитику” и помогают клиентам научиться управлению своим состоянием. Приложения могут напоминать о необходимости приема лекарств, давать рекомендации по устранению тех или иных симптомов, а также обеспечивать корректировку плана лечения в реальном времени на основе выявленных изменений в состоянии пациента.

Аналитики Berg Insight уверены, что приложения, предусматривающие вовлеченность пациентов, станут стандартной практикой во многих программах по управлению течением хронических заболеваний.

Ориентированные на потребителей устройства mHealth привлекают к себе все больше внимания на рынке. В последние годы уже миллионы потребителей подключали устройства медицинского мониторинга к облачным платформам. Как правило, для этого используется мобильный телефон пациента. Формируется тренд, который поставщики медицинских решений смогут использовать, расширяя программы mHealth новыми услугами. Кроме того, ученые получают возможность для сбора данных, необходимых для исследований, в объемах, которые ранее были недоступными.

Интересно, что одновременно нарастает контр-тренд, связанный с “персонализацией” и защитой данных. Если совсем недавно многие пациенты имели лишь ограниченный доступ к своим медицинским данным, то теперь все идет к тому, что как раз пациент будет располагать данными о своем здоровье в полном объеме и только он станет решать с кем и в каком объеме он считает необходимым этими данными поделиться.

Так что те исследователи, которым хочется получить доступ к большому объему данных, начиная от повседневных привычек и диеты и заканчивая регулярными ЭКГ, показателями артериального давления и уровнем сахара в крови, придется придумать системы и стимулы для того, чтобы пациентам было легко и интересно делиться с ними такой персональной информацией. По материалам berginsight.com

Кто же будет платить все эти десятки миллиардов евро производителям решений и провайдерам услуг телемедицины - мы с вами. И не надейтесь получить такие услуги бесплатно. Было бы успехом, если их хотя бы не сделают обязательными. 

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теги:  mHealth мобильная медицина телемедицина мобильное здравоохранение аналитика Berg Insight RPM

© Алексей Бойко, MForum.ru

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