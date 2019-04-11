Телемедицина: Хирурги-эндоскописты получили доступ к телемедицинской платформе МегаФон

MForum.ru
11.04.2019,
МегаФон предоставил Обществу эндоскопических хирургов России им. академика В.Д.Федеорова (РОЭХ) возможность пользоваться телемедицинской платформой, что позволяет повысить безопасность при проведении хирургических операций за счет проведения удаленных консультаций, а также удаленного контроля.
Система обеспечивает возможность получать видео операционного поля. К ней можно подключить лапараскоп, рентгеновскую установку и другое медицинское оборудование, а в экстренном случае получить консультативную помощь в ходе операции. По заявлению компании, платформа адаптирована для работы с официальными сетевыми ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать ее практически в любом стационаре.
Любопытная тема. Напомню, что аналитики Berg Insight прогнозируют рост доходов от удаленного мониторинга пациентов до 46,1 млрд евро в 2023 году.
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теги: МегаФон телемедицина
© Алексей Бойко,
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