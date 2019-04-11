Телемедицина: Хирурги-эндоскописты получили доступ к телемедицинской платформе МегаФон

MForum.ru

Телемедицина: Хирурги-эндоскописты получили доступ к телемедицинской платформе МегаФон

11.04.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МегаФон предоставил Обществу эндоскопических хирургов России им. академика В.Д.Федеорова (РОЭХ) возможность пользоваться телемедицинской платформой, что позволяет повысить безопасность при проведении хирургических операций за счет проведения удаленных консультаций, а также удаленного контроля.

МегаФон

Система обеспечивает возможность получать видео операционного поля. К ней можно подключить лапараскоп, рентгеновскую установку и другое медицинское оборудование, а в экстренном случае получить консультативную помощь в ходе операции. По заявлению компании, платформа адаптирована для работы с официальными сетевыми ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать ее практически в любом стационаре.

пресс-релиз "МегаФон" 

Любопытная тема. Напомню, что аналитики Berg Insight прогнозируют рост доходов от удаленного мониторинга пациентов до 46,1 млрд евро в 2023 году. 

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: МегаФон телемедицина

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

23.03. [Новости компаний] Телеком: Китайские врачи задействовали 5G в ходе телеоперации на мозге / MForum.ru

28.01. [Новости компаний] mHealth: Удаленный мониторинг пациентов сулит миллиардные доходы / MForum.ru

12.12. [Краткие новости] Пресс-релизы: Облачная платформа BeeCLOUD от Билайн Бизнес: успех с эффектом ускорения / MForum.ru

01.11. [Новости компаний] Телеком: ВымпелКом договорился о стратегическом партнерстве со всеми основными вендорами 5G / MForum.ru

27.09. [Новости компаний]  Пятое поколение: Конспекты: Василь Лацанич, Билайн, и Игорь Акулинин, Huawei, о перспективах 5G / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 21:55 johnhazlewood Тема: Poptel V9: видео-телефон с Android и 8-дюймовым сенсорным дисплеем
Poptel V9: видео-телефон с Android и 8-дюймовым сенсорным дисплеем https://www.youtube.com/... В видео, о котором мы только что сообщили, и на официальном сайте Poptel мы обнаруживаем, что V9 ...
Сегодня 14:27 kerly Тема: Кто знает эту фирму?
Не нашел отзывы о работе оборудования CarpeStar, а конкретнее их гибридный шлюз, выглядит интересно и стоит, относительно, нормально. Есть кто использовал такие?
Сегодня 12:07 Oak Barrel Тема: Выгодный тариф Мегафон
Подключу тариф подробнее пишите на почту bochb@bk.ru
08.04.2019 23:57 ARTema28 Тема: Помогите найти от какой модели телефона чехол
Всем доброе время суток. Недавно с али заказывал на подарок чехол, но прислали не на нужную модель, вроде на самсунг. Размеры примерно 15,2х7,5 см. Хотелось бы узнать на какую модель он. Всем ...
06.04.2019 12:46 69510014202 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Дайте пожалуйста код сети Билайн А 105. 232X-2ABGRU2/ IMEL:860630022309564

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 – экран без выреза и повортно-выдвижная камера / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20e — более компактная версия Galaxy A20 / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны OPPO Reno и Reno 10x Zoom Edition представлены официально / MForum.ru

10.04. [Новинки] Это интересно: Sharp показала гибкий дисплей / MForum.ru

09.04. [Новинки] Слухи:В середине апреля будет представлен Vivo Y5 с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Honor 8A Pro появится в России за 13 990 рублей / MForum.ru

08.04. [Новинки] Слухи: ASUS выпустит смартфон-слайдер с поддержкой 5G / MForum.ru

08.04. [Новинки] Анонсы: Снижены российские цены на ряд моделей Vivo / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo K6 Enjoy оснастили MediaTek Helio P22 / MForum.ru

04.04. [Новинки] Это интересно: Опубликован список самых производительных смартфонов / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Redmi Pro 2 получит Snapdragon 855 и всплывающую камеру / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Nokia X71 / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: Российский релиз Redmi 7 состоится в середине апреля / MForum.ru

02.04. [Новинки] Слухи: Рендеры Motorola Moto G8 показали экран с круглым вырезом и 3 камеры / MForum.ru

01.04. [Новинки] Тест: Живые снимки с камеры Xiaomi Redmi Note 7 / MForum.ru

01.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A20e замечен на рендерах / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P30 Lite представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: