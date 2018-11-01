Телеком: ВымпелКом договорился о стратегическом партнерстве со всеми основными вендорами 5G

MForum.ru

Телеком: ВымпелКом договорился о стратегическом партнерстве со всеми основными вендорами 5G

01.11.2018, MForum.ru

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Компании ВымпелКом (Билайн) и Nokia объявили о стратегическом партнерстве в области развития мобильной сети 5G и цифровых технологий в России. Соглашение предусматривает проведение пилотных проектов и внедрение технологий 5G на сети оператора, а также тестирование и запуск услуг на базе технологий IoT.

Пока что, пока у Билайн нет соответствующей лицензии, компании начнут готовить сетевую архитектуру Билайн к рациональному переходу на 5G, это коснется в частности, модернизации сетевой архитектуры. На 2018-2019 год запланированы пилотные запуски решений Virtual RAN и Transport SDN. В 2019 году компании намерены провести совместные демонстрации AR и VR, телемедицины, IoT поверх 5G.

По части IoT, Билайн и Nokia планируют запуски NB-IoT в Краснодаре до конца 2018 года. (Компания уже провела тестирование IoT в Москве в диапазоне 800 МГц, а в октябре запустила поддержку NB-IoT поверх сети LTE1800 в Новосибирске совместно с Ericsson). Также в планах - запуск поддержки технологии eMTC (LTE Cat-M) на сетях, построенных на решениях Nokia.

В плане подготовки сети LTE к использованию в качестве подстилающей сети для 5G компании договорились осуществить ряд совместных проектов по пилотированию и последующему внедрению технологии massive MIMO, агрегации FDD и TDD (b38), а также LAA.

Ранее в Билайн уже заключили соглашение в области практического извучения и тестирования технологий 5G с Ericsson сроком на 2 года. Будет создан демо-кластер 5G и лаборатория IoT. Еще в мае 2018 года Билайн договорилась о стратегическом партнерстве с Huawei - предусматривается пилотирование и интеграция технологических решений 4.5G/5G и IoT, будет протестировано радио 5G, NB-IoT, massive MIMO, LAA, LTE900 и LTE2100.

Другие российские операторы взаимодействуют с теми же поставщиками. Так, например, МТС объявила о планах сотрудничества в области 5G с Ericsson еще в 2015 году. В Nokia в 2016 году договорились о стратегическом сотрудничестве в области 5G в 2016 году с МТС и с МегаФоном, а также с Tele2 - чувствуется, что компании важен российский рынок.

В общем, в отличие от регулятора, в операторских компаниях к 5G готовы, и могли бы начать развертывание сетей по этой технологии немедленно после получения пригодных к использованию частот и лицензий. К сожалению, чиновники к таким темпам не готовы и пока что обещают для начала подготовить "стратегию внедрения 5G в России". А ведь без действующей и отлаженной платформы в виде конкурирующих сетей 5G никакой модной нынче в России "цифровизации" не случится. 

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Подборку фактов и новостей по теме 5G можно найти здесь. А здесь - аналогичная подборка по теме NB-IoT.

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Пресс-релиз компании Билайн

Билайн и Nokia будут совместно развивать технологии 5G

31 октября 2018 года. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и Nokia обьявляют о стратегическом партнерстве в области развития мобильной сети 5G и цифровых технологий в России. Соглашение предполагает пилотирование и внедрение технологий пятого поколения (5G) на сети Билайн, а также тестирование и запуск новых цифровых услуг в области интернета вещей (IoT, Internet of Things). Стратегическое партнерство включает совместные проекты, направленные на подготовку сетевой инфраструктуры Билайн к рациональному переходу на стандарт мобильной сети 5G: модернизацию сетевой архитектуры, развитие радиочастотного спектра, пилотирование технологий пятого поколения.

Соглашение также предусматривает сотрудничество в области развития направления интернета вещей. Билайн и Nokia планируют провести пилотные запуски технологии NB- IoT в Краснодаре до конца 2018 года. Также в планах Билайн активация технологии eMTC - усовершенствованных средств межмашинных коммуникаций (LTE Cat.M) на LTE сетях, построенных на оборудовании Nokia.

В ближайшее время Билайн и Nokia планируют ряд совместных проектов по пилотированию и внедрению технологии Massive MIMO, агрегации несущих LTE FDD и LTE TDD, а также LAA – LTE в нелицензируемых диапазонах частот.

Большое внимание компании уделят вопросам развития архитектуры сетей при подготовке к запуску 5G. Так на 2018-2019 годы запланированы пилотные запуски решений Virtual RAN и Transport SDN.

В следующем году Билайн и Nokia проведут совместные демонстрации возможностей мобильной сети 5G на примере инновационных направлений, где технологии пятого поколения могут найти свое применение, таких как AR и VR, телемедицина, интернет вещей.

Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «Стратегия развития технологий пятого поколения в России зависит от ряда факторов, по многим из которых решения пока не приняты. Тем не менее, Билайн считает крайне важным готовить свою сеть к внедрению клиентских технологий 5G уже сейчас. Наша совместная работа с Nokia направлена на модернизацию архитектуры сети и внедрение новых технологий и цифровых услуг. Это позволит нам обеспечить абонентов Билайн современными, технологичными и нужными сервисами и услугами уже сегодня».

Марк Руан, президент бизнес-группы мобильных сетей связи компании Nokia, отметил: «Мы очень рады подписанию данного меморандума о сотрудничестве, которое является важным шагом нашего стратегического партнерства с Билайн в области 5G в России. Мы готовы совместно тестировать и демонстрировать возможности 5G и оказать всяческую поддержку Билайну в запуске инновационных услуг следующего поколения, которые значительно расширят пользовательский опыт абонентов».

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теги: телеком пятое поколение 5G Nokia ВымпелКом Билайн пресс-релизы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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