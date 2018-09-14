Пресс-релизы: Билайн и Ericsson заключили соглашение о развитии 5G и IoT

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Пресс-релизы: Билайн и Ericsson заключили соглашение о развитии 5G и IoT

14.09.2018, MForum.ru

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Билайн и Ericsson протестируют новые подходы к развитию архитектуры мобильных сетей, создадут демонстрационный кластер 5G и совместную IoT лабораторию

17 сентября 2018 года, Москва - ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и ведущий поставщик инфокоммуникационных решений, компания Ericsson, подписали стратегическое соглашение в области практического изучения и тестирования технологий мобильной связи пятого поколения (5G) сроком на два года.

Стратегическое партнерство предусматривает совместную деятельность в области пилотных испытаний технологий 5G и интернета вещей (IoT, Internet of Things). В частности, развитие гибкости и эффективности использования радиочастотного спектра, внедрение новых подходов к сетевой архитектуре, предусматривающих проекты по эволюции ядра сети до 5G Core. Партнерство также включает запуск технологии Massive MIMO на сетях Билайн, а также создание демонстрационного кластера 5G.

Пилотное тестирование технологий интернета вещей - одно из ключевых направлений соглашения. Билайн и Ericsson рассматривают возможность создания IoT лаборатории-акселератора для разработчиков технологий и продуктов в области интернета вещей, а также для тестирования решений на базе технологий Narrow Band IoT (NB-IoT) и eMTC (LTE Cat.M) в реальных городских условиях.

Согласно проекту по совместному развитию концепции интернета вещей Билайн и Ericsson уже запустили открытую зону для тестирования технологий IoT в центре Новосибирска, а также на территории новосибирского научно-технологического кластера «Академпарк». Ранее, Билайн подписал соглашение о развитии технологий обработки и анализа больших данных совместно с резидентами технопарка.

Кроме того, стратегия подготовки сетей Билайн к запуску 5G предусматривает масштабирование технологий LTE Advanced и LTE Advanced Pro и фокусирование на стандарте 4G. Совместные проекты с Ericsson по этому направлению также предусмотрены соглашением.

Василь Лацанич, Генеральный директор ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «Cтандарт 5G - это то будущее, которое должно наступить, но пока не совсем ясно, как оно отразится на привычной жизни наших клиентов. Тем не менее, для нас, как для крупнейшего игрока на рынке, важно уже сейчас максимально подготовить сеть Билайн к передовым технологиям, которые требуют развития принципиально новой архитектуры сетей мобильной связи по сравнению с предыдущими поколениями. Для этого мы модернизируем сеть совместно с партнерами, развиваем новые услуги, чтобы уже сейчас наши клиенты пользовались лучшей и современной сетью Билайн».

Себастиан Толстой, президент Ericsson в России: «К 2021 году мы планируем протестировать ключевые технологии 5G, развернуть технологический кластер IoT и разработать новые подходы к архитектуре сети для последующего запуска технологии 5G на сети Билайн. Наше сотрудничество поможет компании Билайн, как в инновационном развитии сетей на пути к 5G, так и в улучшении качества услуг и предоставлении новых сервисов абонентам на базе LTE уже сейчас».

Партнерство с Ericsson усилит стратегию технологического развития Билайн по внедрению передовых решений в области мобильной связи и развитию цифровых сервисов для клиентов.

Ранее Билайн запустил открытую тестовую площадку для разработчиков решений в области интернета вещей на сети стандарта NB-IoT на территории «Умного квартала» в районе Марьино Москвы. Сейчас в умном квартале Билайн собрано несколько кейсов, в том числе пилотные решения для сбора данных с поквартирных и подомовых приборов учета.

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теги: Билайн пятое поколение Ericsson IoT 

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