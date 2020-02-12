Кадры: Василь Лацанич покидает пост гендиректора "ВымпелКом"

12.02.2020, MForum.ru

Гендиректор компании ВымпелКом Василь Лацанич покинет пост в конце июня 2020 года. Контракт с ним был заключен на три года, до конца 2020 года.

В последние годы "Билайн" активно строил сеть LTE, наверстывая отставание, которое сформировалось в предшествующие годы. Также можно отметить разумную тарифную политику, ряд инициатив ВымпелКом затем повторялись другими участниками рынка. К сожалению, наблюдая за ВымпелКом, можно отметить, что для этой компании характерны сравнительно частые замены руководителей компании. Идет ли это ВымпелКому на пользу? На мой взгляд, нет.

Худшим из возможных сценариев дальнейшего развития событий будет назначение на ВымпелКом очередного "варяга" и попытки руководить российским бизнесом из далекого Амстердама.

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Пресс-релиз компании ПАО "ВымпелКом"

Василь Лацанич покинет пост генерального директора Билайн в июне 2020 года

14 февраля 2020 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет о том, что в конце июня 2020 года Василь Лацанич покинет пост генерального директора компании. Компания ведет поиск кандидата на замещение данной позиции.

Василь присоединился к VEON, головной компании Билайн в Амстердаме, в июле 2017 года. В январе 2018 года он был назначен на позицию генерального директора российской бизнес-единицы VEON, работающей под брендом Билайн.

Комментируя свое решение, Василь Лацанич сказал: «Вместе с Билайн я получил уникальную возможность воплощать в жизнь ключевые проекты, связанные с рекордным развитием нашей сети, розницы, цифровых каналов и продуктов. Сейчас Билайн разрабатывает новую долгосрочную стратегию развития. Правильно, чтобы этот процесс находился в ведении тех, кто в будущем будет отвечать за ее выполнение».

Урсула Бернс, председатель совета директоров и генеральный директор VEON, сказала: «В течение двух лет на посту главы Билайн Василь внес значительный вклад в развитие компании. Он возглавил Билайн в период обострившейся конкуренции на рынке мобильной связи и, не жалея сил, вкладывал свою энергию, опыт и знания в расширение портфеля цифровых сервисов Билайн. Я благодарю его за работу и желаю удачи в будущем!»

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пресс-релиз Билайн на сайте оператора

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