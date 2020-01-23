Больше тратишь — меньше платишь

MForum.ru
23.01.2020,
23 января 2020, пресс-релиз Билайн через MForum.ru.
Шаг вперед: Билайн Бизнес вводит степ-тарификацию голосовых сервисов
23 января 2020 года, Москва — Билайн Бизнес (корпоративное подразделение ПАО «ВымпелКом») запускает новую тарифную линейку «Шаг вперёд» для голосовых услуг со степ-тарификацией. Новое предложение будет доступно для голосовых сервисов корпоративных клиентов, включая стандартные услуги голосовой связи и IP-телефонию. Также степ-тарификация будет применяться для услуги 8 800 «бесплатный вызов» Степ-тарификация предполагает пошаговое снижение стоимости при достижении определенных объемов трафика в течение месяца. Тарификация зависит от объема: чем больше трафик, тем ниже цена. При этом основное преимущество новой тарификации- отсутствии минимального счета. В случае, если трафика меньше, клиенту не придется доплачивать за неиспользованные объемы услуг.
Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:
«Среди наших клиентов давно уже был зафиксирован спрос на тарификацию шаг-за-шагом. И теперь, после существенной доработки биллингов, мы готовы предоставить им решение «Шаг вперед». Пошаговый формат расчета особенно актуален для клиентов с большими, но непостоянными объемами трафика. Например, это актуально для всех сезонных бизнесов, для ритейлов в период распродаж или, напротив, спада покупательской активности, для колл-центров с пиковыми сезонными нагрузками. За счет использования степ-тарификации они смогут оптимизировать затраты на голосовые услуги и сэкономить до 40% по этой статье расходов».
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теги: пресс-релизы тарифы тарификация Билайн ВымпелКом
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