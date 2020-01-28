Усатые и мохнатые: Билайн.Аналитика выяснила, в каких районах Москвы и области живут кошатники и собачники

MForum.ru
28.01.2020,
28 января 2020, пресс-релиз Билайн через MForum.ru.
28 января 2020 года, Москва – Исследовательский проект Билайн.Аналитика изучил предпочтения жителей Москвы и Московской области по домашним животным и выявил особенности кошатников и собачников.
Согласно исследованию, жители Московского региона заводят кошек несколько чаще, чем собак, что вполне объяснимо: кошку необязательно выгуливать. Но разница не слишком велика – количество жителей столицы и области, у которых дома есть кошки, всего на 6% больше, чем число любителей собак.
В целом женщины, живущие в Москве и Московской области, заводят домашних животных вдвое чаще мужчин. По данным Билайн.Аналитика, владельцы 69% питомцев – женщины, при этом разницы между кошками и собаками в этом случае нет.
Кошки вместо собак после 30 лет
Молодые жители столичного региона (до 30 лет) согласно абсолютным показателям предпочитают собак – у них есть время на долгие прогулки и активные игры. Данные Билайн.Аналитика говорят о том, что в структуре владельцев собак в Москве и области 15% – люди в возрасте 30-35 лет, еще 14% - в возрасте 35-40 лет. В то же время количество собачников в столичном регионе в возрастных категориях 18-25 лет и 25-30 лет примерно одинаково (13% и 12% владельцев собак). Меньше всего собак у жителей Московского региона старше 60 лет.
Что касается кошек – расклад несколько иной: когтистых питомцев чаще заводят жители столицы после 30 лет, а меньше всего кошатников среди москвичей младше 18 лет. Согласно исследованию, большая часть владельцев кошек – москвичи в возрасте 30-35 лет, а также 35-40 лет (на каждую из этих возрастных категорий приходится по 15% владельцев кошек в столице). Еще 13% владельцев кошек – жители Москвы и области в возрасте 45-40 лет, 11% - в возрасте 45-50 лет.
Лидеры по усатым и мохнатым
Билайн.Аналитика также составила рейтинг самых кошачьих и собачьих районов Московского региона по количеству домашних животных. Топ-10 по таким районам получился похожим для кошек и собак, однако есть и отличия.
В топ-5 районов по количеству питомцев вошли Балашиха, Мытищи, Подольск, Химки и Домодедово. При этом третье место в рейтинге самых собачьих районов занимает город Химки, а вот любителей кошек больше в Подольске.
Десятое место в топ-10 для кошек занимает Южное Бутово, в то время как для собак это район Марьино.
Топ-10 кошачьих и собачьих районов Московского региона
Владельцы кошек и собак очень любят делиться фотографиями домашних питомцев в соцсетях и записывать забавные видео, некоторые даже создают отдельные аккаунты для своих любимцев. С учетом потребностей абонентов Билайн реализует самую масштабную в истории программу модернизации сети в Москве. Замена оборудования на современное проведена уже для более 96% базовых станций. На половине сети активирована технология Carrier Aggregation (объединение несущих), которая позволяет использовать одновременно несколько диапазонов частот для доступа к мобильному интернету). Благодаря модернизации сети в Москве увеличилась скорость мобильного интернета, расширилось покрытие сети и значительно выросли показатели стабильности передачи данных.
Исследование было проведено среди абонентской базы Билайн в Москве и Московской области по данным на конец ноября 2019 года. Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных.
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теги: пресс-релизы аналитика данных Билайн ВымпелКом
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