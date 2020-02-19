Итоги «Битвы двух столиц»: Москве чаще признавались в любви, признания Петербургу были креативнее

19.02.2020, MForum.ru

3 марта 2020 года, Москва – Более 1000 признаний в любви двум столицам, терабайты трафика и разговоры длинною в месяцы сгенерировали участники телемоста между Москвой и Петербургом. Телемост был организован Билайн для проведения интерактивного голосования «Битва двух столиц», по результатам которого определили «самую любимую столицу».

В день голосования объем скачанного трафика на площадках составил более 1,5 Терабайт, а общий объем мобильного трафика за весь сезон работы катков – более 130 Терабайт. Москвичи и петербуржцы не только активно пользуются мобильным интернетом, но также активно звонят друг другу. Если сложить все разговоры абонентов Билайн на двух катках, то они могут непрерывно длиться в течение полугода.

Телемост ровно на один день объединил посетителей Главного катка страны на ВДНХ в Москве и «Катка у моря» в пространстве «Севкабель Порт» в Петербурге. По итогам голосования с отрывом в 6 голосов победила Москва, а признания Петербургу получили статус самых креативных.

Также в рамках телемоста известные российские фигуристы – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и чемпионка Европы Софья Самодурова провели мастер-класс для посетителей катка. Спортсмены одновременно обучали желающих элементам фигурного катания, находясь в разных городах. Чтобы гости могли наблюдать за работой фигуристов в режиме реального времени, на катках были установлены конструкции с ТВ панелями, камерами и звуковым оборудованием.

Участников поддержали директора Московского и Западного регионов Билайн Алексей Левченко и Дмитрий Глотов, которые не только приняли участие в телемосте, но и первыми проголосовали за свои города.

Телемост состоялся в рамках партнерства с катком на ВДНХ в Москве и «Катком у моря» в петербургском пространстве «Севкабель Порт». На протяжении трех месяцев оператор предлагал всем посетителям яркие эмоции, уютные функциональные зоны, отличный мобильный интернет и скидки на билеты для абонентов Билайн (1*). За сезон 2019-2020 оба катка посетило более полумиллиона человек. Сайт beeline-katok.ru, предоставляющий возможность получить скидку на покупку билета на катки, а также выиграть бесплатные билеты в онлайн-игре (18+) посетило более 200 тысяч человек.

Чтобы клиенты компании всегда оставались на связи и могли делиться своим контентом не жалея трафика, Билайн ведет активное строительство и модернизацию сети LTE по всей России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В двух столицах идут работы по реализации масштабной программы по улучшению качества связи «СуперСити». В результате преобразований значительно увеличится емкость сети и скорость мобильного интернета для пользователей современных смартфонов. На текущий момент сеть Билайн в Петербурге обновлена на 90%, а в Москве сеть на 98% уже 5G-ready, то есть готова к внедрению сети пятого поколения.

(1*) Срок действия Акции с 07.01.2020 до официального закрытия текущего сезона катка ВДНХ и «Катка у моря» в Севкабель Порту. Подробнее об организаторе, правилах Акции, количестве призов, месте и порядке их получения – на https://katok-beeline.ru/

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