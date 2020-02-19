Итоги «Битвы двух столиц»: Москве чаще признавались в любви, признания Петербургу были креативнее

MForum.ru
19.02.2020,
3 марта 2020 года, Москва – Более 1000 признаний в любви двум столицам, терабайты трафика и разговоры длинною в месяцы сгенерировали участники телемоста между Москвой и Петербургом. Телемост был организован Билайн для проведения интерактивного голосования «Битва двух столиц», по результатам которого определили «самую любимую столицу».
В день голосования объем скачанного трафика на площадках составил более 1,5 Терабайт, а общий объем мобильного трафика за весь сезон работы катков – более 130 Терабайт. Москвичи и петербуржцы не только активно пользуются мобильным интернетом, но также активно звонят друг другу. Если сложить все разговоры абонентов Билайн на двух катках, то они могут непрерывно длиться в течение полугода.
Телемост ровно на один день объединил посетителей Главного катка страны на ВДНХ в Москве и «Катка у моря» в пространстве «Севкабель Порт» в Петербурге. По итогам голосования с отрывом в 6 голосов победила Москва, а признания Петербургу получили статус самых креативных.
Также в рамках телемоста известные российские фигуристы – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и чемпионка Европы Софья Самодурова провели мастер-класс для посетителей катка. Спортсмены одновременно обучали желающих элементам фигурного катания, находясь в разных городах. Чтобы гости могли наблюдать за работой фигуристов в режиме реального времени, на катках были установлены конструкции с ТВ панелями, камерами и звуковым оборудованием.
Участников поддержали директора Московского и Западного регионов Билайн Алексей Левченко и Дмитрий Глотов, которые не только приняли участие в телемосте, но и первыми проголосовали за свои города.
Телемост состоялся в рамках партнерства с катком на ВДНХ в Москве и «Катком у моря» в петербургском пространстве «Севкабель Порт». На протяжении трех месяцев оператор предлагал всем посетителям яркие эмоции, уютные функциональные зоны, отличный мобильный интернет и скидки на билеты для абонентов Билайн (1*). За сезон 2019-2020 оба катка посетило более полумиллиона человек. Сайт beeline-katok.ru, предоставляющий возможность получить скидку на покупку билета на катки, а также выиграть бесплатные билеты в онлайн-игре (18+) посетило более 200 тысяч человек.
Чтобы клиенты компании всегда оставались на связи и могли делиться своим контентом не жалея трафика, Билайн ведет активное строительство и модернизацию сети LTE по всей России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В двух столицах идут работы по реализации масштабной программы по улучшению качества связи «СуперСити». В результате преобразований значительно увеличится емкость сети и скорость мобильного интернета для пользователей современных смартфонов. На текущий момент сеть Билайн в Петербурге обновлена на 90%, а в Москве сеть на 98% уже 5G-ready, то есть готова к внедрению сети пятого поколения.
(1*) Срок действия Акции с 07.01.2020 до официального закрытия текущего сезона катка ВДНХ и «Катка у моря» в Севкабель Порту. Подробнее об организаторе, правилах Акции, количестве призов, месте и порядке их получения – на https://katok-beeline.ru/
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко
теги: ВымпелКом Билайн пресс-релизы
Публикации по теме:
19.02. [Краткие новости] Подготовка ко Дню всех влюбленных: Билайн.Аналитика изучила необычные предпочтения россиян на 14 февраля / MForum.ru
12.02. [Новости компаний] Кадры: Василь Лацанич покидает пост гендиректора "ВымпелКом" / MForum.ru
28.01. [Краткие новости] Усатые и мохнатые: Билайн.Аналитика выяснила, в каких районах Москвы и области живут кошатники и собачники / MForum.ru
27.01. [Краткие новости] Робот RobBee сэкономил Билайн более 50 млн рублей / MForum.ru
27.01. [Краткие новости] Билайн первым в России стал продавать SIM-карты на AliExpress / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 3 Pro представлен официально / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Carbon 1 Mark II – смартфон с карбоновым корпусом / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A41 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Слухи: Новый фичефон Nokia XpressMusic появился в TENAA / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire R70 представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит к анонсу смарт-часы / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: LG V60 ThinQ 5G представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: IQOO 3 – игровой смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Realme 5i доступен для предзаказа за 9000 рублей / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M31 / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Sony XPERIA 10 II представлен официально / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Sony XPERIA 1 II представлен официально / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Sony представит XPERIA 1 II и XPERIA 10 II / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Find X2 и Find X2 Pro / MForum.ru
23.02. [Новинки] Это интересно: Xiaomi Lego S6 Pro – умная подставка с функцией дезинфекции смартфонов / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доступны в России для предзаказа / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L4 представлен официально / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: LG W10 Alpha – LTE-смартфон начального уровня / MForum.ru
19.02. [ПО] Анонсы: Android 11 Developer Preview стал доступен разработчикам / MForum.ru