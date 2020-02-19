Итоги «Битвы двух столиц»: Москве чаще признавались в любви, признания Петербургу были креативнее

MForum.ru

Итоги «Битвы двух столиц»: Москве чаще признавались в любви, признания Петербургу были креативнее

19.02.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

3 марта 2020 года, Москва – Более 1000 признаний в любви двум столицам, терабайты трафика и разговоры длинною в месяцы сгенерировали участники телемоста между Москвой и Петербургом. Телемост был организован Билайн для проведения интерактивного голосования «Битва двух столиц», по результатам которого определили «самую любимую столицу».

Итоги «Битвы двух столиц»: Москве чаще признавались в любви, признания Петербургу были креативнее

В день голосования объем скачанного трафика на площадках составил более 1,5 Терабайт, а общий объем мобильного трафика за весь сезон работы катков – более 130 Терабайт. Москвичи и петербуржцы не только активно пользуются мобильным интернетом, но также активно звонят друг другу. Если сложить все разговоры абонентов Билайн на двух катках, то они могут непрерывно длиться в течение полугода.

<p align='center'><a href='http://www.mforum.ru/cmsbin/2020/10/BeelineVDNH-0206_full3500x2333.jpg' target='_blank' title='Итоги «Битвы двух столиц»: Москве чаще признавались в любви, признания Петербургу были креативнее'><img src='http://www.mforum.ru/cmsbin/2020/10/BeelineVDNH-0206_full3500x2333_thumb500x333.jpg' alt='Итоги «Битвы двух столиц»: Москве чаще признавались в любви, признания Петербургу были креативнее' /></a></p>

Телемост ровно на один день объединил посетителей Главного катка страны на ВДНХ в Москве и «Катка у моря» в пространстве «Севкабель Порт» в Петербурге. По итогам голосования с отрывом в 6 голосов победила Москва, а признания Петербургу получили статус самых креативных.

Также в рамках телемоста известные российские фигуристы – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и чемпионка Европы Софья Самодурова провели мастер-класс для посетителей катка. Спортсмены одновременно обучали желающих элементам фигурного катания, находясь в разных городах. Чтобы гости могли наблюдать за работой фигуристов в режиме реального времени, на катках были установлены конструкции с ТВ панелями, камерами и звуковым оборудованием.

Участников поддержали директора Московского и Западного регионов Билайн Алексей Левченко и Дмитрий Глотов, которые не только приняли участие в телемосте, но и первыми проголосовали за свои города.

Телемост состоялся в рамках партнерства с катком на ВДНХ в Москве и «Катком у моря» в петербургском пространстве «Севкабель Порт». На протяжении трех месяцев оператор предлагал всем посетителям яркие эмоции, уютные функциональные зоны, отличный мобильный интернет и скидки на билеты для абонентов Билайн (1*). За сезон 2019-2020 оба катка посетило более полумиллиона человек. Сайт beeline-katok.ru, предоставляющий возможность получить скидку на покупку билета на катки, а также выиграть бесплатные билеты в онлайн-игре (18+) посетило более 200 тысяч человек.

Чтобы клиенты компании всегда оставались на связи и могли делиться своим контентом не жалея трафика, Билайн ведет активное строительство и модернизацию сети LTE по всей России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В двух столицах идут работы по реализации масштабной программы по улучшению качества связи «СуперСити». В результате преобразований значительно увеличится емкость сети и скорость мобильного интернета для пользователей современных смартфонов. На текущий момент сеть Билайн в Петербурге обновлена на 90%, а в Москве сеть на 98% уже 5G-ready, то есть готова к внедрению сети пятого поколения.

(1*) Срок действия Акции с 07.01.2020 до официального закрытия текущего сезона катка ВДНХ и «Катка у моря» в Севкабель Порту. Подробнее об организаторе, правилах Акции, количестве призов, месте и порядке их получения – на https://katok-beeline.ru/

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: ВымпелКом Билайн пресс-релизы

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

19.02. [Краткие новости] Подготовка ко Дню всех влюбленных: Билайн.Аналитика изучила необычные предпочтения россиян на 14 февраля / MForum.ru

12.02. [Новости компаний] Кадры: Василь Лацанич покидает пост гендиректора "ВымпелКом" / MForum.ru

28.01. [Краткие новости] Усатые и мохнатые: Билайн.Аналитика выяснила, в каких районах Москвы и области живут кошатники и собачники / MForum.ru

27.01. [Краткие новости] Робот RobBee сэкономил Билайн более 50 млн рублей / MForum.ru

27.01. [Краткие новости] Билайн первым в России стал продавать SIM-карты на AliExpress / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:46 tina050578 Тема: Nokia 5310 XpressMusic (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21)
Онлайн заведений очень много, и некоторые являются не совсем честными по отношению к клиентам. Вовремя останавливайтесь. Онлайн заведений очень много, и некоторые являются не совсем честными по ...
28.02.2020 18:00 Tatatanya Тема: Ищу нормальный смартфон-бюджетник, может быть Вертекс взять?
Импресс Фанк норм вариант. Покупали смартфон для ребенка. Размер оптимальный, почти 4 дюйма, огромные смарты у детей выглядят так ужасно. Функционал неплохой, андроид 8(!), памяти маловато, но с ...
28.02.2020 17:59 Светик 7цветик Тема: Хочу себе Vertex. Какую модель посоветуете?
vertex-c311 пользуюсь давно)) Телефон очаровашка. Стильный интересный дизайн, яркий насыщенный цвет, в руке не скользит, пользоваться удобно. На экране все видно, большой шрифт, поэтому удобно для ...
28.02.2020 17:47 kopaeva.aline Тема: vertex impress funk - кто пользовался?
Это мой первый смартфон, решила попробовать. Мне хотелось самый простой и доступный по цене. В салоне порекомендовали Функ от компании Вертекс. Теперь могу детям хоть каждый день звонить, и по видео ...
25.02.2020 18:41 andreykochegura Тема: Сайт может использовать камеру на андроид?
Привет, подскажите пример где сайт использует камеру или считыватель радиометок на андроид? Буду благодарен за любые ссылки

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

03.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 3 Pro представлен официально / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Carbon 1 Mark II – смартфон с карбоновым корпусом / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A41 / MForum.ru

28.02. [Новинки] Слухи: Новый фичефон Nokia XpressMusic появился в TENAA / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire R70 представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит к анонсу смарт-часы / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: LG V60 ThinQ 5G представлен официально / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: IQOO 3 – игровой смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Realme 5i доступен для предзаказа за 9000 рублей / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M31 / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Sony XPERIA 10 II представлен официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Sony XPERIA 1 II представлен официально / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Sony представит XPERIA 1 II и XPERIA 10 II / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Find X2 и Find X2 Pro / MForum.ru

23.02. [Новинки] Это интересно: Xiaomi Lego S6 Pro – умная подставка с функцией дезинфекции смартфонов / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доступны в России для предзаказа / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L4 представлен официально / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: LG W10 Alpha – LTE-смартфон начального уровня / MForum.ru

19.02. [ПО] Анонсы: Android 11 Developer Preview стал доступен разработчикам / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: