Мобильная электронная подпись Билайн в КриптоАРМ - простое решение для подписи электронных документов

15.01.2020, MForum.ru

15 января 2020, пресс-релиз Билайн через MForum.ru.

15 января 2020 года, Москва – Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и компания «Цифровые технологии» подписали договор о сотрудничестве в области предоставления сервисов и продуктов электронного документооборота.

Теперь пользователи Мобильной электронной подписи (МЭП) от «Билайн Бизнес» и программы КриптоАРМ ГОСТ от компании «Цифровые технологии» смогут подписать любой документ без затрат на внедрение системы электронного документооборота, подписывая документы посредством мобильной электронной подписи и затем обмениваясь ими по электронной почте.

Пользователи подписывают электронные документы сертификатом МЭП от Билайн, подтверждая выполнение операций путем ввода секретного ПИН-кода на своем мобильном устройстве, и затем отправляют подписанные документы друг другу.

Мобильная электронная подпись (МЭП) – это технология, в которой создание квалифицированной электронной подписи происходит с применением специальной SIM-карты. Ее использование в составе клиент-серверного решения обеспечивает юридическую значимость отправляемых и получаемых пользователями электронных документов.

Для коммерческих компаний может быть интересным еще одно решение «Цифровых технологий» – модуль КриптоАРМ Документы, предназначенный для организации на собственном сайте юридически значимого электронного документооборота со своими покупателями, подрядчиками или поставщиками. После установки и настройки модуля в личном кабинете пользователей сайта добавляется рабочая область для загрузки, подписания и хранения электронных документов. Такое решение способно значительно снизить стоимость расходов компании на отправку документов, а применение МЭП Билайн позволит подписывать документы даже вне офиса, так сказать, «прямо в поле».

Дополнительно пользователи с помощью КриптоАРМ Документы могут организовать на своем корпоративном портале любые бизнес-процессы, требующие от сотрудников подписи документов либо их проверки.

По сравнению с традиционными технологиями, МЭП от Билайн отличается рядом существенных преимуществ: выгодная стоимость, высокий уровень безопасности и независимость от отдельных носителей. В решении используются современные отечественные криптографические алгоритмы для электронной подписи и хэширования ГОСТ Р 34.10-2012.

Для подключения услуги пользователю нужно заключить договор на услуги связи Билайн, пройти процедуру идентификации на встрече с менеджером Билайн и получить SIM-карту с поддержкой технологии МЭП. При этом, если обратившийся ранее заключил договор об оказании услуг связи с Билайн, услуга МЭП от Билайн может быть подключена на выделенный ему ранее мобильный номер.

На данный момент используются десктопные версии приложения КриптоАРМ ГОСТ, работающего на операционных системах Windows, Linux и MacOS. В дальнейшем планируется поддержка решения и в мобильных приложениях КриптоАРМ ГОСТ для устройств на Android и iOS.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

С момента запуска Мобильной электронной подписи мы видим значительный интерес к продукту со стороны корпоративных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса. Гибкие условия использования делают МЭП привлекательной для клиентов, и мы стремимся расширить пул операторов ЭДО для большего удобства.

Александр Сидоров, коммерческий директор «Цифровые технологии»:

Решение по совместному использованию МЭП Билайн и КриптоАРМ ГОСТ призвано решить задачу минимизации затрат на владение средствами подписи и обмена. В действительности, это важная задача, поскольку обеспечение средствами подписи сотрудников крупной организации, зачастую является определяющим при переходе на электронный документооборот.

пресс-релиз на сайте ВымпелКом

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: пресс-релизы Билайн ВымпелКом мобильная электронная подпись