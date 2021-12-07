B2B: МТС предложила предпринимателям облачный бухгалтерский сервис

MForum.ru
07.12.2021,
Услуги внешней бухгалтерии сейчас востребованы многими, кто рискует начать свой бизнес. Не удивительно появление большого выбора соответствующих предложений. МТС предлагает облачный бухгалтерский сервис "Дебит Кредит", адресованный тем, кто хотел бы передать свою бухгалтерию на аутсорсинг или вести ее самостоятельно, но на базе автоматизированной онлайн-платформы.
"Дебит-Кредит" это полный комплект услуг - от электронной отчетности и выставления счетов до автоматизации товароучета и сверки документов с ФНС. Услуга адресована руководителям, бухгалтерам, владельцам ИП и ООО, использующим любые системы налогообложения, включая патентную.
Начинающим предпринимателям «Дебет Кредит» бесплатно выпустит электронную подпись, поможет в подготовке и подаче документов для открытия бизнеса, а также окажет круглосуточную поддержку по возникающим вопросам. Пользователи смогут протестировать сервис бесплатно в течение 100 дней.
Что сказать о ценах? Цены - в рынке, вполне конкурентные.
Бухгалтерский аутсорсинг «Дебет Кредит» позволяет передать ведение бухгалтерии и кадрового учета на аутсорсинг команде выделенных специалистов. Для удобства клиентов постановка задач и контроль их исполнения происходят с помощью бизнес-ассистентов.
«Бухгалтерский учет — непростая задача для многих начинающих предпринимателей, которую поможет решить новый продукт онлайн-витрины МТС «Твой Бизнес». В сервисе «Дебет Кредит» будет легко разобраться, даже если вы не бухгалтер и не программист. Мы своевременно напоминаем о предстоящих бухгалтерских операциях и страхуем от ошибок — если вы получите штраф по вине сервиса, мы полностью возместим его. Даже если у вас уже есть специалист, поможем сократить время его работы или проверить ее. Задача «Дебет Кредита» — освободить предпринимателей от бухгалтерии, чтобы они могли заниматься своим делом», — прокомментировала руководитель Центра цифровых экосистемных продуктов для микробизнеса «МТС Твой бизнес» Дарья Ведерникова.
«Дебит Кредит» доступен на онлайн-витрине инструментов для предпринимателей «МТС Твой Бизнес». Для представителей малого и микробизнеса МТС также предлагает таск-менеджер для работы в команде Workzen, сервис для запуска онлайн-рекламы «МТС Маркетолог», инструмент проверки контрагентов Insider, сервис для создания программы лояльности Loyalty GetMeBack.
--
теги: телеком облачные сервисы МТС
Публикации по теме:
02.12. [Новости компаний] Облачные сервисы: ВымпелКом и DataFort запускают на базе ЦОД в Новосибирске отказоустойчивую облачную платформу / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] Оценки рынка: TelecomDaily: до 80% фиксированных операторов в 2022 готовы поднять тарифы / MForum.ru
08.11. [Новости компаний] BigData: Как нерабочие и праздничные дни повлияли на мобильный и проводной интернет-трафик / MForum.ru
29.10. [Новости компаний] Облачные услуги: Directum подключился к #CloudMTS / MForum.ru
22.10. [Новости компаний] Тренды: В Московском регионе предприятия все активнее пользуются облачными сервисами / MForum.ru
07.12. [Новинки] Слухи: Realme 9i получит чипсет Snapdragon 680 / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Представлен SberBox Time – часы, умная колонка и ТВ-приставка в одном корпусе / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о флагмане Moto Edge X30 / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Аналог Samsung Galaxy Z Flip от Huawei замечен на фото / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Cool 20 Pro со 120 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Honor 60 и Honor 60 Pro представлены официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A13 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Мультимедийный планшет Blackview Tab 11 представлен официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T представлен официально / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22s / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Nokia T20 «только Wi-Fi» доступен для предзаказа / MForum.ru
25.11. Анонсы: Vivo V23e представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 10 Pro / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76 на Dimensity 700 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Moto G200 на Snapdragon 888+ представлен официально / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A55 с защитой от влаги представлен официально / MForum.ru
18.11. [Новинки] Это интересно: Мощность быстрой зарядки может вырасти до 150 Вт / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 30 Ultra замечен в TENAA / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50A и Narzo 50i появились в России / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S в России доступен для предзаказа / MForum.ru