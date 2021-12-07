B2B: МТС предложила предпринимателям облачный бухгалтерский сервис

07.12.2021, MForum.ru

Услуги внешней бухгалтерии сейчас востребованы многими, кто рискует начать свой бизнес. Не удивительно появление большого выбора соответствующих предложений. МТС предлагает облачный бухгалтерский сервис "Дебит Кредит", адресованный тем, кто хотел бы передать свою бухгалтерию на аутсорсинг или вести ее самостоятельно, но на базе автоматизированной онлайн-платформы.

"Дебит-Кредит" это полный комплект услуг - от электронной отчетности и выставления счетов до автоматизации товароучета и сверки документов с ФНС. Услуга адресована руководителям, бухгалтерам, владельцам ИП и ООО, использующим любые системы налогообложения, включая патентную.

Начинающим предпринимателям «Дебет Кредит» бесплатно выпустит электронную подпись, поможет в подготовке и подаче документов для открытия бизнеса, а также окажет круглосуточную поддержку по возникающим вопросам. Пользователи смогут протестировать сервис бесплатно в течение 100 дней.

Что сказать о ценах? Цены - в рынке, вполне конкурентные.

Бухгалтерский аутсорсинг «Дебет Кредит» позволяет передать ведение бухгалтерии и кадрового учета на аутсорсинг команде выделенных специалистов. Для удобства клиентов постановка задач и контроль их исполнения происходят с помощью бизнес-ассистентов.

«Бухгалтерский учет — непростая задача для многих начинающих предпринимателей, которую поможет решить новый продукт онлайн-витрины МТС «Твой Бизнес». В сервисе «Дебет Кредит» будет легко разобраться, даже если вы не бухгалтер и не программист. Мы своевременно напоминаем о предстоящих бухгалтерских операциях и страхуем от ошибок — если вы получите штраф по вине сервиса, мы полностью возместим его. Даже если у вас уже есть специалист, поможем сократить время его работы или проверить ее. Задача «Дебет Кредита» — освободить предпринимателей от бухгалтерии, чтобы они могли заниматься своим делом», — прокомментировала руководитель Центра цифровых экосистемных продуктов для микробизнеса «МТС Твой бизнес» Дарья Ведерникова.

«Дебит Кредит» доступен на онлайн-витрине инструментов для предпринимателей «МТС Твой Бизнес». Для представителей малого и микробизнеса МТС также предлагает таск-менеджер для работы в команде Workzen, сервис для запуска онлайн-рекламы «МТС Маркетолог», инструмент проверки контрагентов Insider, сервис для создания программы лояльности Loyalty GetMeBack.

пресс-релиз МТС

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