Телеком: Билайн Бизнес запустил мобильную электронную подпись - удобный вариант ЭЦП

26.06.2019, MForum.ru

Билайн Бизнес объявляет о запуске мобильной квалифицированной электронной подписи, отвечающей последним принятым стандартам безопасности.

Такую подпись признают эквивалентной собственноручной - так сейчас подписывают миллионы юридически значимых электронных документов в различных отраслях, включая документы торгов, налоговую отчетность и тому подобные.

Мобильная электронная подпись (МЭП) - технология, использующая специальную SIM-карту. В отличие от традиционных технологий ЭЦП, пользователю МЭП работать с документами проще - мобильный телефон становится "ключевым носителем" и он всегда при вас. Решение считается безопасным, для создания МЭП необходим секретный PIN-код, его задают при активации SIM-карты. Решение отвечает стандарту ГОСТ Р 34.10-2012 и имеет сертификат соответствия ФСБ.

Как получить МЭП? Для этого достаточно пройти процедуру идентификации на встрече с уполномоченным менеджером ВымпелКом и получить новую SIM-карту. Абонентский номер можно сохранить.

В Билайн обещают провести интеграцию решения с СКБ "Контур", что позволит использовать МЭП во всех продуктах компании СКБ "Контур". Планируется интеграция и с другими коробочными решениями операторов ЭДО.

В Билайн говорят о "выгодной стоимости" решения МЭП по-сравнению с другими решениями. Будет интересно понаблюдать, насколько востребованным окажется предложение оператора.

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пресс-релиз компании

Билайн запускает мобильную электронную подпись по последним стандартам безопасности

26 июня 2019, Москва – Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») объявляет о запуске мобильной квалифицированной электронной подписи, соответствующей последним принятым стандартам безопасности.

Усиленная квалифицированная электронная подпись эквивалентна собственноручной: с ее помощью подписываются миллионы юридически значимых электронных документов в различных отраслях, таких как электронные торги государственных и коммерческих компаний, налоговая отчетность через Интернет, электронный документооборот.

Мобильная электронная подпись (МЭП) – это технология, в которой для создания квалифицированной электронной подписи используется специальная SIM-карта, совместимая с любой моделью мобильного телефона или планшета с функцией приема/передачи SMS-сообщений. В отличие от традиционных технологий, пользователю МЭП не требуется трудоемкая настройка рабочего места, он не забудет ключевой носитель дома – ведь наш мобильный телефон всегда с нами. При этом, можно быть уверенным в безопасности такого решения – для создания МЭП необходим секретный PIN-код, который задается при активации SIM-карты, решение использует последний стандарт ГОСТ Р 34.10-2012 и имеет сертификат соответствия требованиям ФСБ.

Для подключения услуги абонент проходит процедуру идентификации на встрече с менеджером и получает новую SIM-карту. Изменять абонентский номер при этом необязательно. Летом 2019 года планируется интеграция с СКБ Контур, чтобы у пользователей МЭП Билайн появилась возможность использовать ее во всех продуктах компании СКБ Контур. В дальнейшем планируется ввести в коробочные решения других операторов ЭДО.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»: Переход на электронный документооборот в России набирает обороты, поскольку способствует ускорению работы с партнерами и контрагентами, снижает издержки и риски компаний на пересылку документов. Мы предлагаем предпринимателям удобное решение, которое позволит подписывать необходимые документы просто при помощи телефона в руке, и избавит от затратного и не всегда эффективного бумажного документооборота. На данный момент Билайн предлагает очень выгодную стоимость МЭП на рынке, и мы рассчитываем, что услуга станет востребованной как у крупных корпоративных клиентов, так и представителей малого и среднего бизнеса.

Сергей Казаков, заместитель руководителя направления СКБ Контур: Электронный документооборот – это преимущество для тех компаний, которые ценят скорость принятия решений. По нашим оценкам, технология МЭП будет широко востребована на рынке, позволяя сотрудникам компаний принимать решения и подтверждать их юридически значимыми документам без временных и технологических барьеров.

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теги: телеком Билайн Вымпелком