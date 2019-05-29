Телеком: Смартфон в кредит за 10 минут? Розница Билайн осваивает SMS-подпись

29.05.2019, MForum.ru

В рознице Билайн началось тестирование электронного подписания документов. Речь не идет об использовании ЭЦП, для клиентов все проще. Подписание происходит с помощью SMS, которое банк отправляет клиенту. Такой способ называют SMS-подписью.







В направляемой клиенту SMS, в зависимости от банка, содержится либо цифровой код, либо гиперссылка на персональную web-страницу. Чтобы "подписать" кредитный договор, достаточно ввести полученный от банка код в кредитную программу или перейти по присланной банком ссылке. Договор подписан!



Такой способ удобен для оформления документов, необходимых для покупки смартфона в кредит. Благодаря такому подходу, время оформления сократилось примерно до 10 минут в салонах, где идет тестирование. Готовый кредитный договор банк отправит клиенту на электронную почту. Сотрудник магазина может распечатать договор, если это нужно клиенту.



В тестировании SMS-подписи задействовано более 100 магазинов в России, четверть из которых расположены в Москве. Партнерами в эксперименте выступают такие банки, как ПАО "Почта банк" и КБ "Ренессанс Кредит". SMS-подпись доступна только клиентам, которые уже брали в любом из этих банков кредит и/или открыли у них расчетный счет. Для пользования услугой нужно также подписать соглашение с банком на пользование этой услугой, это возможно непосредственно в магазине Билайн.



Следует отметить, что в Билайн последовательно стараются разгрузить клиентов от "бумажной работы". Так, компания практически втрое сократило количество полей, требующих заполнения в кредитной анкете. А теперь вот SMS-подпись. Все эти меры в разы ускоряют процесс взаимодействия покупателя и розничного салона.



Услуга, если она будет внедрена массово и увеличится число банков-партнеров, станет хорошим подспорьем для розницы, улучшит потребительский опыт клиентов. Сейчас многие покупают смартфоны в кредит, по данным Билайн, только за 1q2019 количество смартфонов, приобретенных в кредит выросло в 2.8 раза.

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теги: телеком Билайн SMS-подпись финансовые услуги розница