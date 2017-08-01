Регулирование: Пользователей SIM-картами попробуют поставить на учет

MForum.ru
01.08.2017,
Поправки в "Закон о связи" внесены с подачи Госдумы и санкционированы президентом РФ.
Суть поправок можно свести к таким основным направлениям:
- операторы не могут предоставлять услуги пользователям, о которых нет достоверных (подтвержденных) данных;
- для подтверждения данных операторы смогут использовать портал госуслуг, ЭЦП и другие госсистемы идентификации
- юрлица должны теперь передавать данные операторам о всех пользователях корпоративных SIM-карт (согласие абонентов не требуется)
- Роскомнадзор или правоохранители могут дать поручение на отключение абонента, если выявят несовпадение фактических персональных данных заявленным в договорах
Ожидаем заметного сокращения абонентских баз операторов? Или найдется очередная лазейка.
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