Регулирование: Пользователей SIM-картами попробуют поставить на учет

01.08.2017, MForum.ru

Поправки в "Закон о связи" внесены с подачи Госдумы и санкционированы президентом РФ.

Суть поправок можно свести к таким основным направлениям:

- операторы не могут предоставлять услуги пользователям, о которых нет достоверных (подтвержденных) данных;

- для подтверждения данных операторы смогут использовать портал госуслуг, ЭЦП и другие госсистемы идентификации

- юрлица должны теперь передавать данные операторам о всех пользователях корпоративных SIM-карт (согласие абонентов не требуется)

- Роскомнадзор или правоохранители могут дать поручение на отключение абонента, если выявят несовпадение фактических персональных данных заявленным в договорах

Ожидаем заметного сокращения абонентских баз операторов? Или найдется очередная лазейка.

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