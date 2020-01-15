Билайн и КриптоАРМ упростят документооборот

15.01.2020, MForum.ru

Билайн Бизнес совместно с компанией "Цифровые технологии" предлагают решение так называемой "Мобильной электронной подписи" (МЭП). С использованием программы КриптоАРМ ГОСТ можно подписать любой документ мобильной электронной подписью и затем отправить его по электронной почте.

Такой подход удобен, когда не хочется внедрять полноформатную систему электронного документооборота, но при этом использовать преимущества электронной подписи.

Подпись электронных документов производится сертификатом МЭП Билайн, для подтверждения операций достаточно вводить на своем мобильном устройстве секретный ПИН-код.

В клиент-серверном решении КриптоАРМ ГОСТ используется специальная SIM-карта, которую клиент сможет получить в Билайн.

Для компаний может быть также интересен модуль КриптоАРМ Документы, предназначенный для организации на собственном сайте компании юридически значимого электронного документооборота со своими покупателями, подрядчиками или поставщиками. Если поставить и настроить модуль, то в личном кабинете появится область для загрузки, подписания и хранения электронных документов.

Такое решение позволяет заметно снизить расходы компании на отправку документов, - уверены участники проекта. Кроме того, решение МЭП от Билайн отличается независимость от носителей. В решении применены отечественные криптографические алгоритмы для электронной подписи и хэширования в соответствие с ГОСТ Р 34.10-2012.

Для подключения к услуге необходим договор на услуги связи Билайн, также понадобится пройти процедуру идентификации.

Пока что КриптоАРМ ГОСТ работает под Windows, Linux и MacOS, в будущем обещается поддержка решения и для устройств под Android и iOS.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

С момента запуска Мобильной электронной подписи мы видим значительный интерес к продукту со стороны корпоративных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса. Гибкие условия использования делают МЭП привлекательной для клиентов, и мы стремимся расширить пул операторов ЭДО для большего удобства.

Александр Сидоров, коммерческий директор «Цифровые технологии»:

Решение по совместному использованию МЭП Билайн и КриптоАРМ ГОСТ призвано решить задачу минимизации затрат на владение средствами подписи и обмена. В действительности, это важная задача, поскольку обеспечение средствами подписи сотрудников крупной организации, зачастую является определяющим при переходе на электронный документооборот.

Источник: пресс-релиз Билайн

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