Телеком: МегаФон объявил результаты за 1q2019

03.06.2019, MForum.ru

ПАО МегаФон объявил финансовые и операционные результаты за 1q2019. Представляю пресс-релиз компании в удобном для чтения текстовом виде.



Основные финансовые (*) и операционные показатели за 1 квартал 2019 года.



На основании промежуточной сокращенной неаудированной отчетности по МСФО за 1q2019, прошедшей обзорную проверку АО КПМГ.





Выручка выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 80 128 млн руб.

С учетом положительного влияния МСФО (IFRS) 16 показатель OIBDA вырос на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 35 226 млн руб., без учета влияния МФОФ (IFRS) 16 показатель OIBDA составил 30 189 млн руб.

Показатель рентабельности OIBDA с учетом эффекта МСФО (IFRS) 16 составил 44,0% по сравнению с 40,0% в 1q2018, без учета эффекта МСФО (IFRS) 16 показатель рентабельность OIBDA составил 37,7%.

Чистая прибыль с учетом влияния МСФО (IFRS) 16 снизилась на 63,8% по сравнению с 1q2018 и составила 2 187 млн руб., без учета МСФО (IFRS) 16 чистая прибыль снизилась на 49,7% до 3 036 млн руб.

CAPEX уменьшился на 6.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7 963 млн руб.

Свободный денежный поток для акционеров (суммы без учета влияния МСФО (IFRS) 16) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12 218 млн руб., достигнув 12 065 млн руб.

Чистый долг на 31 марта 2019 года составил 363 294 млн руб.

Число мобильных абонентов (кроме данных по России в оценку входят абоненты таких дочерних компаний, как ЗАО ТТ Мобайл в Таджикистане, ЗАО Аквафон-GSM в Абхазии и ЗАО "Остелеком" в Южной Осетии) увеличилось на 0.9% за год и составило 76,9 млн человек на 31 марта 2019 года.



Геворк Вермишян, генеральный директор Компании, прокомментировал финансовые и операционные результаты телеком-сегмента:





Финансовые результаты



Финансовые и операционные результаты 1 квартала 2019 года продолжили позитивную динамику предыдущих кварталов и стали для нас очередным подтверждением верности выбранного пути следования Стратегии цифрового лидерства.



Выручка Компании выросла на 4.8% по сравнению с 1 кварталом 2018 года, достигнув 80,1 млрд рубл, при этом сервисная выручка увеличилась на 2.7% и составила 72,8% млрд рублей. Этот рост был поддержан значительными темпами роста выручки от мобильной передачи данных, которая увеличилась на 8,1% и составила 25,1 млрд руб. Таким образом, выручка от мобильной передачи данных остается основным драйвером годовых темпов роста мобильной выручки Компании.

Дальнейшее развитие популярных сервисов и продуктов и обновление тарифной линейки "Включайся!" позволили укрепить лидерские позиции МегаФона. Наши клиенты все активней используют интернет-сервисы, предлагаемые Компанией: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернета. В 1q2019 каждый клиент в среднем использовал 10,7 ГБ интернет-трафика или на 27,6% больше, чем годом ранее.



Оптимизация нашей розничной сети позволила нам стабилизировать и увеличить выручку от продажи оборудования. Товарная выручка за 1q2019 выросла на 31,0% год к году и составила 7,4 млрд руб.



Показатель OIBDA, включая положительный эффект от перехода на новый стандарт учета аренды МСФО 16, увеличился на 15,2% по сравнению с прошлым годом до 35,2 млрд руб. Без учета влияния МСФО 16 показатель OIBDA составил 30,2 млрд руб.





Цифровая Выручка



В рамках реализации заявленной цифровой стратегии все более значимым фактором роста как в клиентском, так и в корпоративном сегменте, становится выручка от предоставления цифровых сервисов, включая всевозможные решения в сфере дополнительных услуг (МегаФон.ТВ, игры, музыка, прочие контент-услуги, финансовые мобильные сервисы, МТМ-услуги), конвергентные и ИТ-услуги, а также услуги информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуги, оказываемые Компанией в рамках госпрограммы «Цифровая Экономика», такие как «Безопасный город» и «Умный город». В результате быстрого развития указанных услуг цифровая выручка за 1 квартал 2019 года выросла на 50,3% по сравнению с 1 кварталом прошлого года.





Глядя в будущее



Цифровая компания — это прежде всего развитая экосистема цифровых сервисов для клиентов и лучшие технические возможности для использования данных сервисов. В 1 квартале МегаФон запустил масштабные сети NB-IoТ в Свердловской области и Хабаровском крае для продвижения интернета вещей в России, завершил сделку по приобретению компании «Неоспринт СПб», которой принадлежат лицензии на частоты 3,4-3,6 ГГц в Санкт-Петербурге. Мы верим, что покупка данного актива станет базой для развития сетей нового поколения в стандарте 5G в этом регионе.



Мы продолжаем активно развивать проекты «Умных городов», Новыми точками на карте «Умной России» МегаФона стали Сочи, города Калмыкии, Тульской и Рязанской областей, с руководством которых компания договорилась о долгосрочном сотрудничестве.



Стратегическое соглашение между «Городскими инновационными технологиями», крупнейшим игроком на рынке управления недвижимостью на Северо-Западе России, МегаФоном и Нэт Бай Нэт позволит сторонам приступить к развитию сферы ЖКХ на абсолютно новых технологических принципах, предусматривающих использование современных технологий в сфере жилищных услуг, повышение качества обслуживания и формирование новых стандартов в отрасли ЖКХ в России в результате автоматизации процессов управления жилой недвижимостью и внедрения решений «Цифровая Управляющая компания».





Компания и Общество



Чувствуя свою ответственность перед обществом и свою возможность оказывать помощь здесь и сейчас, мы с огромной радостью и первыми в России реализовали работающий функционал для проекта по поиску и спасению пропавших детей и взрослых, Уникальное технологическое решение от МегаФона на базе анализа Больших данных и системы таргетированной рассылки уже несколько месяцев позволяет АНО «Центр поиска пропавших людей» совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» оперативно находить пропавших по всей стране людей.



Подписанное в начале весны соглашение с Всероссийским обществом эндоскопических хирургов имени акодемика В. Федорова дало лучшим российским врачам возможность обмениваться опытом, спасая людей по всей стране, и наращивать компетенции благодаря онлайн-трансляциям операций на базе нашей платформы Телемедицины — еще одного нового проекта компании.



Подтвержденный этой весной статус телеком-партнера российской футбольной cборной и партнера Российского футбольного союза до 2021 года — также немаловажная веха для нас, особенно после триумфа Чемпионата Мира по футболу, прошедшего в 2018 году.





МегаФон для Клиентов



Ставка на лидерство в качестве услуги постоянное развитие продуктов и услуг позволяет нам активно развивать цифровую экосистему для всех категорий клиентов.

Разработка и предложение новых удобных цифровых сервисов и продуктов улучшает клиентский опыт, повышает лояльность и [ТУ наших абонентов и обеспечивает монетизацию услуг передачи данных для Компании.



Используя инструменты анализа Больших данных, мы предлагаем своим клиентам доступ к лучшим инновациям, в том числе к первому в мире цифровому финансовому маркетплейсу прямо в вашем смартфоне. Благодаря сотрудничеству с MasterCard наши клиенты получили возможность оформить банковские услуги от крупнейших финансовых институтов страны в личном кабинете МегаФона.



Активная работа по изучению паттернов и логики принятия решений нашими клиентами позволила нам создать и выпустить на рынок уже третье поколение продуктовой линейки-бестселлера «Включайся!». Теперь стартовавшая еще в 2017 году линейка «Включайся!» обновлена и получила преимущество — мы предоставили возможность экономить на связи и получать кэшбэк на счет своего мобильного телефона, включая даже расходы на международную связь.



А в конце апреля МегаФон и сеть кинотеатров «КАРО» запустили совместный проект, который мы считаем трендовым прецедентом сотрудничества онлайн- и оффлайн-кинотеатров. Покупая билеты в кино на сайте karofilm.ги, зрители могут оформить бесплатную подписку на пакет «Кино по подписке+КАРО» от МегаФон.ТВ, который включает фильмотеку с более чем 2000 отечественных и зарубежных фильмов.

Дополнительно подписчики данного пакета получают 25%-ную скидку на сеансы в сети кинотеатров «КАРО».



В рамках нашего долгосрочного стратегического взаимодействия с Mail.ru Group мы разработали платформу для автоматизации транспортной логистики грузовлодельцев. Данное инновационное решение сочетает в себе современные цифровые сервисы обеих компаний и предусматривает возможность моментального сравнения стоимости перевозки, системное информирование всех участников процесса транспортировки, в том числе электронное подписание транспортных документов и доверенностей, используя электронную цифровую или мобильную подпись, работающую даже с обычного кнопочного телефона, и информацию о дате доставки и данных для заказа пропуска на склад. Простая и интуитивно понятная платформа интегрирована с транспортными компаниями DPD и Деловыми Линиями и существенно экономит время на оформление заявок.



Платформа прошла тестовую эксплуатацию и готовится к коммерческому запуску в конце 2 квартала. Мы надеемся, что данный продукт будет востребован среди наших корпоративных клиентов, поможет значительно сократить трудозатраты и повысить эффективность работы логистов и выстроить полностью прозрачный процесс транспортировки.





Назначение финансового директора



13 мая 2019 года на должность финансового директора МегаФона назначен Никита Орлов. Г-н Орлов обладает большой управленческой экспертизой в сфере финансов и казначейства с практическим опытом работы на руководящих постах как в крупных российских компаниях, так и в инвестиционных банках и финансовых организациях.

В МегаФоне он будет курировать вопросы бухгалтерского учета и отчетности, инвестиций, планирования, корпоративных и операционных финансов и управления рисками.





Обязательное предложение и выкуп акций



Как мы сообщали ранее, в рамках обязательного предложения, срок которого истек 7 марта 2019 г., ООО «МегаФон Финанс», 100%-ное дочернее общество МегаФона, приобрело 15 марта 2019 г. 126 246 094 обыкновенные акции Компании, что составляет около 20,36% от общего количества размещенных акций МегаФона.



В результате этого количество принадлежащих ООО «МегаФон Финанс» акций Компании в совокупности с акциями, принадлежащими его аффилированным лицам, составило около 99,2% обыкновенных акций в обращении. Таким образом, ООО «МегаФон Финанс» получило право выкупить у остальных акционеров принадлежащие им обыкновенные акции МегаФона, включая акции, права в отношении которых удостоверены глобальными депозитарными расписками.

В соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 17 апреля 2019 года ООО «МегаФон Финанс» направило Компании требование о выкупе оставшихся обыкновенных акций у акционеров МегаФона.



Цена выкупа акций составляет 659,26 рублей за одну обыкновенную акцию. Денежные средства будут выплачиваться в безналичном порядке владельцам выкупаемых акций, являющимся акционерами МегаФона по состоянию на 3 июня 2019 г. Оплата выкупаемых акций произойдёт не позднее 25 дней с указанной даты.





Финансовые показатели (в млн руб., если не указано иное)





Россия: финансовые показатели (в млн руб., если не указано иное)



исключая взаиморасчеты с ЗАО "ТТ мобайл", ЗАО "АКВАФОН-GSM" и ЗАО "ОСТЕЛЕКОМ"









Выручка



В 1 квартале 2019 года выручка увеличилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 80 128 млн руб. Выручка, полученная в России, составила основную долю — более 98,1% всей выручки.



В 1 квартале 2019 года выручка от услуг мобильной связи, включая выручку от передачи данных, выросла на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 66 325 млн руб. Выручка от передачи данных выросла на 8,1% до 25 132 млн руб. Причинами такого роста стали продолжающийся тренд на рынке, связанный с ростом потребления услуг передачи данных, а также наши действия по предоставлению клиентам более привлекательных предложений, в том числе в рамках обновленной тарифной линейки «Включайся! 3.0», а также новых продуктов и сервисов, предлагаемых в периметре пакетов. Прочие маркетинговые инициативы, такие как «Купи один смартфон Затзипд, получи другой бесплатно», «Гиготека» и иные предложения, направленные на рост подключений к тарифу «Включайся,» и различным сервисам передачи данных, также способствовали росту потребления услуг передачи данных и, соответственно, выручки от оказания данных услуг.



В 1 квартале 2019 года наши дополнительные услуги, такие как мобильные финансы, МегаФон.ТВ и другие цифровые продукты увеличили выручку на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года блогодаря маркетинговым инициативам и пересмотру ценовых политик, проведенных в конце прошлого года и в 1 квартале 2019 года после осуществления анализа рынка.



В 1 квартале 2019 года выручка от услуг фиксированной связи оставалась на прежнем уровне, продемонстрировав незначительное снижение всего лишь на 0,2% до 6 441 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в 1 квартале 2019 года выросла на 31,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7 362 млн руб, благодаря оптимизации розничной сети, а также росту продаж новых моделей смартфонов Samsumg и Apple.





OIBDA и рентабельность OIBDA



В 1 квартале 2019 года показатель OIBDA вырос на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 35 226 млн руб.; рентабельность OIBDA выросла на 4,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 44,0%. Рост показателей включает положительный эффект от применения МСФО (IFRS) 16 в сумме 5 037 млн руб. Без учета эффекта МСФО (IFRS) 16 показатель OIBDA снизился на 1,2% до 30 189 млн руб. по сравнению с прошлым годом; рентабельность OIBDA без учета влияния МСФО (IFRS) 16 снизилась на 2,3 п.п. до 37,7%.

Рост консолидированной выручки на 4,8% был нивелирован ростом низкомаржинальных продаж абонентского оборудования и аксессуаров, возросшими рекламными расходами, связанными с продвижением маркетинговых инициатив, увеличением расходов на персонал в связи с ростом числа квалифицированных сотрудников для реализации программы нашей цифровой стратегии.



Чистая прибыль



В 1 квартале 2019 года чистая прибыль снизилась на 63,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2 187 млн руб. Исключая эффект от перехода на МСФО (IFRS) 16 в размере 849 млн руб. чистая прибыль снизилась на 49,7% по сравнению с прошлым годом до 3 036 млн руб. Основным фактором снижения стал рост финансовых расходов на 33,0% в результате финансирования Программы выкупа акций и ГДР, завершившейся в сентябре 2018 года, о также в связи с обязательным предложением о выкупе акций, который был осуществлен в 1 квартале 2019 года.



САРЕХ



В 1 квартале 2019 года показатель САРЕХ снизился на 6,2% и составил 7 963 млн руб. Причиной снижения показателя послужило то, что в прошлом году наш крупнейший проект по развитию биллинговой системы все еще находился в стадии реализации.



Основные инвестиционные проекты 1 квартала 2019 года включают продолжающееся разворачивание сетей (LTE и LTE-Advanced и капитальные вложения в оборудование, необходимое для соблюдения закона Яровой (хранение данных).



Свободный денежный поток для акционеров

(Суммы представлены без учета влияния МСФО (IFRS) 16)



Свободный денежный поток для акционеров в 1 квартале 2019 года вырос на 12 218 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 12 065 млн руб. Рост показателя связан с увеличением операционного денежного потока и более низкими выплатами по капитальным расходам в этом году.



Чистый долг

(Суммы представлены без учета влияния МСФО (IFRS) 16)



Чистый долг вырос на 23,4% с 294 318 млн руб. на 31 декабря 2018 года до 363 294 млн руб. на 31 марта 2019 года в связи с дополнительным финансированием обязательного предложения о выкупе акций, Соотношение чистого долга к OIBDA составило 2.94х.



Прибыль в расчете на акцию



Базовая и разводненная прибыль на акцию снизилось с 10 рублей на акцию в 1 квартале 2018 года до 5 рублей на акцию в 1 квартале 2019 года, что соответствует сокращению чистой прибыли.



Новые стандарты учета



Начиная с 1 января 2019 года, мы применили новый стандарт учета МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Стандарт требует, чтобы арендатор признавал в бухгалтерском балансе активы в форме права пользования и обязательства по аренде для всех договоров аренды (за небольшим исключением). В результате в 1 квартале 2019 года наши операционные расходы снизились на 5 037 млн руб., а финансовые расходы и расходы по амортизации выросли. Указанные изменения уменьшили чистую прибыль 1 квартала 2019 года на 849 млн руб. за вычетом налога на прибыль.



При переходе на МСФО (IFRS) 16 в отношении операционной аренды мы признали активы в форме права пользования и обязательства по аренде в одинаковой сумме - 88 679 млн руб. на 1 января 2019 года.



Компания еще продолжает настраивать информационные системы для учета аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16. Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 16 неаудирован и отдельные оценки руководства Компании и расчеты могут измениться до публикации годовой отчетности за 2019 год.





Абоненты мобильной связи в России







На 31 марта 2019 года число абонентов мобильной связи в России увеличилось на 1,0% по сравнению с прошлым годом до 75,3 млн человек в основном за счет роста абонентской базы пользователей услуг передачи данных на 9,3% до 33,8 млн человек. Основным фактором роста стал маркетинговый фокус на клиентах, пользующихся услугами передачи данных, в том числе посредством целевых маркетинговых кампаний, включая акции «Купи один смартфон Samsung, получи другой бесплатно», «Гигатека», а также развитие продуктовой линейки в рамках тарифов «Включайся!».



Соответственно, доля пользователей передачи данных Компании продолжила расти и достигла

44,9% от всей абонентской базы в России.





Операционные показатели услуг передачи данных



В 1 квартале 2019 года показатель ARPDU остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 246 рублей.



Показатель DSU вырос на 2,4 гигабайта или на 27,6% в 1 квартале 2019 года по сравнению с прошлым годом, достигнув 10,7 гигабайт в результате положительного отклика на наши маркетинговые инициативы, ориентированные на потребление услуг передачи данных и цифровых продуктов, включая модернизированную тарифную линейку «Включайся!».





Приложение 1: Определения



Абонент мобильной связи — каждая SIM-карта, подсоединенная к сети мобильной связи, по которой прошло хотя бы одно оплачиваемое событие трафика (то есть пользование услугами голосовой связи, дополнительными услугами или услугами передачи данных) в течение предшествующих трех месяцев независимо от того, кто оплачивает указанные услуги — абонент или третья сторона (например, плата за соединение, осуществляемая другими операторами). В случае если одно физическое лицо имеет более одной SIM-карты, кождая SIM-карта учитывается как отдельный абонент.



Группа — ПАО «МегаФон» вместе с ве консолидируемыми дочерними компаниями, Ранее Группа консолидировала финансовую отчетность своей дочерней компании Mail.ru Group Limited (Mail.Ru) с начала 2017 года. В июне 2018 года Группа заключила, что у нее нет возможности управлять деятельностью Mail.ru и, таким образом, больше нет контроля над этой компанией.

Соответственно, Группа прекратила консолидировать финансовую отчетность Mail.ru с конца 2 квартала 2018 года.



Капитальные затраты (САРЕХ) — затроты на приобретение нового оборудования, строительство, модернизацию, приобретение программного обеспечения, радиочастот и прочих нематериальных активов, других долгосрочных активов и относящиеся к ним затраты понесенные до начала использования соответствующих активов в запланированных целях и включаемые в расчет по наиболее раннему событию — платежу или поставке. Долгосрочные активы, полученные в результате приобретений компаний, не включаются в расчет показателя капитальных затрат.



Пользователь услуг передачи данных — абонент, который воспользовался трафиком передачи данных в течение предшествующего месяца.



Прибыль на акцию означает сумму прибыли Компании от одной ее акции и рассчитывается как чистая прибыль за отчетный период, деленная на средневзвешенное значение количества акций, находящихся в обращении в течение данного периода. Прибыль не распределяется на собственные акции.



Разводненная прибыль на акцию определяется путем корректировки числителя и знаменателя в расчете прибыли на акцию для отражения эффекта от включения дополнительных акций, которые были бы в обращении, если бы все опционы и права на приобретение акций были конвертированы в фактические акции.



Свободный денежный поток для акционеров определяется как сумма денежных средств от операционной деятельности за вычетом сумм, направленных на приобретение основных средств и нематериальных активов и выплату процентов, увеличенная на поступления от продажи основных средств и полученные проценты. Это финансовый показатель, который должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в финансовой отчетности Группы. Сопоставление показателя свободного денежного потока и суммы денежных средств, полученных от операционной деятельности, приведено в Приложении 2.



Чистая прибыль - это прибыль за период, приходящаяся на акционеров Группы.



Чистый долг — разница между (а) суммой денежных средств, их эквивалентов, основной суммы по депозитам и (б) основной суммой задолженности по займам и кредитам за вычетом неамортизированных комиссий по кредитам и займам. Это финансовый показатель, который должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в финансовой отчетности Группы. Расчет показателя приведен в таблице Приложения 2.



ARPDU (средний счет на одного пользователя услуг передачи данных за месяц) рассчитывается путем деления выручки Компании от услуг передачи данных за период на среднее количество пользователей услуг передачи данных за период и далее на количество месяцев в данном периоде.



DSU (среднее количество услуг по передаче данных на одного абонента мобильной связи за месяц)рассчитывается путем деления общего числа мегабайт, переданных по нашей сети за период, на среднее количество пользователей услуг передачи данных за указанный период и далее на число месяцев в данном периоде.



LTV — lifetime value, текущая стоимость будущих денежных потоков от абонента, связанных со всеми его будущими отношениями с Группой.



OIBDA (прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) является финансовым показателем, который не определен стандартами МСФО и должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в финансовой отчетности Группы. Рентабельность показателя OIBDA определяется как OIBDA в процентах от выручки. Показатели OIBDA и рентабельность OIBDA широко применяются инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и будущих операционных показателей и для определения стоимости компаний в телекоммуникационной отрасли. В то же время показатели OIBDA и рентабельность OIBDA, применяемые Группой, могут быть напрямую несопоставимы с показателями, раскрываемыми другими компаниями. Сопоставление OIBDA с операционной прибылью приведено в Приложении 2.



OIBDA, рентабельность OIBDA, чистая прибыль и рентабельность чистой прибыли без влияния МСФО (IFRS) 16. С 1 января 2019 года МегаФон применил новый стандарт МСФО, а именно МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Для удобства использования в течение 2019 финансового года МегаФон будет представлять финансовые результаты согласно отчетности (т.е. включая влияние МСФО (IFRS) 16) и без учета влияния МСФО (IFRS) 16.



Приложение 2: Сверка финансовых показателей, не являющихся стандартами по МСФО

(в млн руб., если не указано иное)



OIBDA Группы











Рентабельность OIBDA Группы в процентах от выручки







(8) Суммы представлены согласно консолидированной финансовой отчетности как результаты от продолжающейся деятельности, включая внутригрупповые обороты между Группой и группой Mail.Ru.



(9) АФПП - Активы в форме права пользования.



Чистая прибыль и рентабельность чистой прибыли







Чистый долг









Свободный денежный поток для акционеров







(10) Суммы представлены согласно консолидированной финансовой отчетности как результаты от продолжающейся деятельности, включая внутригрупповые обороты между Группой и группой Mail.Ru.

(11) Суммы представлены без учета МСФО (IFRS) 16.



Скачать операционные и финансовые показатели МегаФон в формате Excel (источник 1, с сайта МегаФон)



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