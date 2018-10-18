Пресс-релизы: Микрон запускает в производство новые ID-микросхемы

MForum.ru
18.10.2018,
17 октября 2018 г., Москва. Микрон готовит к запуску в серийное производство новый микроконтроллер MIK51AD144D с расширенной памятью для идентификационных документов.
Новый микроконтроллер MIK51AD144D, который впервые представлен на выставке «ChipEXPO-2018», разработан НИИМЭ и предназначен для использования в защищенных смарт-картах, идентификационных документах, системах защищенного доступа и передачи данных. Интегральная микросхема MIK51AD144D представляет собой специализированный микроконтроллер и содержит широкий арсенал программных и инженерных средств защиты данных. Новый чип имеет расширенную до 144 Кбайт энергонезависимую память и поддерживает использование новых криптографических алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТР 34.11-2012.
Данная микросхема может быть использована в частности в водительских удостоверениях нового поколения, биометрических паспортах, электронных удостоверениях личности гражданина, может также содержать цифровую подпись и использоваться для доверенных транзакций.
«Экспертиза и опыт Микрона в области производства микроконтроллеров для систем криптографической защиты соответствуют самым высоким требованиям государственных проектов цифровых документов. Набор функций защиты данных, реализованных в новом микроконтроллере, позволяет противостоять разнообразным сценариям атак и обеспечить информационную безопасность не только на программном, но и на аппаратном уровне, - отметила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова. - Сегодня в стране нет других предприятий, которые могли бы разрабатывать и производить подобные микросхемы».
Защита электронных документов от мошенничества и фальсификации требует высокой степени обеспечения надежности хранения персональных данных держателя как на программном, так и на аппаратном уровне. Использование микросхем отечественного производства гарантирует отсутствие недекларированных возможностей и обеспечивает надежное хранение данных и информационную безопасность. Микросхемы Микрона, используемые в системах защищенного доступа, предъявляющих высокие требования к уровню защиты информации, являются отечественными продуктами первого уровня.
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теги: микроэлектроника полупроводники Микрон выставки встречи
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