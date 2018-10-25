Пресс-релизы: ТГУ и Микрон развивают сотрудничество

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Пресс-релизы: ТГУ и Микрон развивают сотрудничество

25.10.2018, MForum.ru

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23 октября подписан договор о сотрудничестве ПАО «Микрон» и ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ) с целью развития долгосрочных партнерских отношений.

В соответствии с договором, стороны планируют развивать сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, а также в области научно-исследовательской и технико-внедренческой деятельности.

«В экономике знаний стало понятно, что только исследовательские университеты могут генерить новые инновации, продукты, и для нас вызов таков, что исследовательская база и среда сильная, однако на рынок выходят единичные разработки, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – В связи с этим сегодня мы перенастраиваем университет под эти задачи, и сотрудничество с компаниями такого уровня является важным».

«Мы заинтересованы совместно с вузами выращивать сильные молодые кадры, которые могут применять свои идеи в реальном производстве и самостоятельно развивать инженерные проекты, – подчеркнула генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова. – ТГУ один из сильнейших российских вузов. Мы будем рады вместе формировать новый класс кадров, соответствующий требованиям цифровой эпохи, и стать индустриальным партнером в новых передовых разработках для различных отраслей производства».

Сотрудничество Микрона и ТГУ началось в рамках образовательной программы для студентов профильных вузов, организованной совместно с благотворительным фондом «Система» и МИЭТ. В проекте также участвуют Уральский федеральный университет (УрФУ), Астраханский государственный университет (АГУ) и Томский политехнический университет (ТПУ).

теги: Микрон образование кадры

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