Пресс-релизы: Микрон приглашает на форум "Импортзамещение"

04.09.2018, MForum.ru

Микрон приглашает принять участие в деловой программе 4-й международной выставки «Импортозамещение», которая пройдет 11-13 сентября 2018 года в Москве, ВЦ «Крокус Экспо».

Микрон участвует в коллективной экспозиции «Московский экспортный центр», адрес стенда: павильон 2, зал 7, стенд А300. А также 12 сентября в сессии «Техническое регулирование и политика импортозамещения» выступит с докладом генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

В работе форума примут участие представители Правительства РФ, региональных органов управления и предприятий различных отраслей экономики.

Подробнее о выставке «Импортозамещение» на сайте: imzam-forum.ru

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теги: микроэлектроника

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