Пресс-релизы: Микрон поставит более 400 миллионов билетов для московского городского транспорта за три года

MForum.ru
23.08.2018,
23 августа 2018 года, Москва. В соответствии с подписанными трехлетними контрактами с ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс», ГК «Микрон» произведет и поставит более 400 миллионов электронных билетов «Единый» и «Тройка» для проезда в городском транспорте Москвы. К настоящему времени количество произведенных на заводе RFID билетов для различных видов транспорта уже превысило 2,7 миллиарда.
«Транспорт - одна их тех сфер, где требуются постоянные расширения функционала в сочетании с высокой степенью надежности, которая начинается всегда с микросхем. Московский Метрополитен – один из мировых лидеров по интенсивности движения, надежности и объемам перевозок, быстро развивающийся и крайне требовательный к билетно-пропускным решениям. Микрон уже более 10 лет успешно работает в сфере транспорта, а начинали мы именно в Москве и рады, что наше сотрудничество с Московским Метрополитеном постоянно развивается», - сообщила Татьяна Семенова, генеральный директор ООО «МСП», центра компетенций ГК Микрон по транспортным проектам.
Микросхемы Микрона для транспортных решений MIK1KMCM, К5016ВГ4Н4 (MIK1312ED) и К5016ХС1Н4 (MIK640D/MIK64PTAS) являются отечественными продуктами первого уровня, что обеспечивает отсутствие в них любых недекларированных возможностей.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике
+ +
Публикации по теме:
23.08. [Краткие новости] Пресс-релизы: Студенты 4 вузов: МИЭТ, УрФу, АГУ, ТПУ пройдут спецподготовку в летней школе «Микроэлектроника. Уровень 157», организованной Микроном и Благотворительным фондом «Система» / MForum.ru
15.08. Пресс-релизы : Микрон начал серийное производство новых усиленных RFID-меток для промышленной эксплуатации / MForum.ru
07.08. [Краткие новости] Пресс-релизы: Микрон приглашает на семинар в Казани в рамках «АКТО 2018» / MForum.ru
31.07. [Краткие новости] Пресс-релизы: ТПУ присоединился к образовательному проекту Микрона, МИЭТа и БФ Система / MForum.ru
26.07. [Краткие новости] Пресс-релизы: Начальник лаборатории Микрона Сергей Гетманенко отмечен государственной наградой за вклад в освоение новой продукции / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus – смартфоны на Android One / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut Pro 2S - Snapdragon 710, сдвоенные камеры и новые цвета / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Предзаказ Ulefone S1 стартует от $10 / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Motorola One получит 5,88-дюймовый дисплей и АКБ 3000 мАч / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Android Pie (Go Edition) / MForum.ru
17.08. [ПО] Анонсы: Объявлено, какие смартфоны Motorola будут обновлены до Android 9.0 Pie / MForum.ru
16.08. [ПО] Анонсы: Все смартфоны Nokia будут обновлены до Android 9.0 Pie / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Huawei готовит российский релиз nova 3 / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA2 Plus доступен в России / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Moto P30 / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Mi Pad 4 Plus с 10-дюймовым дисплеем / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Alcatel 7 – сдвоенная камера, емкий аккумулятор и привлекательная цена / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Oppo R17 снабжен встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru