Пресс-релизы: Микрон поставит более 400 миллионов билетов для московского городского транспорта за три года

23.08.2018, MForum.ru

23 августа 2018 года, Москва. В соответствии с подписанными трехлетними контрактами с ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс», ГК «Микрон» произведет и поставит более 400 миллионов электронных билетов «Единый» и «Тройка» для проезда в городском транспорте Москвы. К настоящему времени количество произведенных на заводе RFID билетов для различных видов транспорта уже превысило 2,7 миллиарда.

«Транспорт - одна их тех сфер, где требуются постоянные расширения функционала в сочетании с высокой степенью надежности, которая начинается всегда с микросхем. Московский Метрополитен – один из мировых лидеров по интенсивности движения, надежности и объемам перевозок, быстро развивающийся и крайне требовательный к билетно-пропускным решениям. Микрон уже более 10 лет успешно работает в сфере транспорта, а начинали мы именно в Москве и рады, что наше сотрудничество с Московским Метрополитеном постоянно развивается», - сообщила Татьяна Семенова, генеральный директор ООО «МСП», центра компетенций ГК Микрон по транспортным проектам.

Микросхемы Микрона для транспортных решений MIK1KMCM, К5016ВГ4Н4 (MIK1312ED) и К5016ХС1Н4 (MIK640D/MIK64PTAS) являются отечественными продуктами первого уровня, что обеспечивает отсутствие в них любых недекларированных возможностей.

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