Пресс-релизы: Студенты 4 вузов: МИЭТ, УрФу, АГУ, ТПУ пройдут спецподготовку в летней школе «Микроэлектроника. Уровень 157», организованной Микроном и Благотворительным фондом «Система»

23.08.2018, MForum.ru

23 августа, 2018 года, Москва. 20 августа 2018 года в Гурзуфе стартовала летняя школа, которая открывает федеральную программу дополнительного профессионального образования для студентов 3-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры технологических вузов.

Программа «Микроэлектроника. Уровень 157», разработанная ПАО «Микрон», БФ «Система», реализуется в партнерстве с Московским институтом электронной техники, Уральским Федеральным Университетом, Астраханским Государственным Университетом, Томским Политехническим Университетом и Томским Государственным Университетом.

Образовательный проект направлен на поддержку молодых инженерных кадров для технологической индустрии.

В летнем лагере студентам предстоит в интенсивном режиме за 10 дней освоить техники проектной работы и сформировать команды для дальнейшей работы над проектами.

«Летняя школа – это старт годовой образовательной программы, которая базируется на реальных потребностях высокотехнологичной индустрии. Студенты смогут попробовать свои силы в разработках для робототехники, сенсорики, интернета вещей и умного города, энергосистем и устройства связи. Лучшие решения получат шанс на реализацию в серийном производстве, в этом суть программы», - отметил Сергей Ранчин, руководитель программы, заместитель генерального директора по производству ПАО «Микрон». Образовательный проект направлен на поддержку молодых инженерных кадров для технологической индустрии. Студенты научатся разрабатывать микросхемы, моделировать функциональные блоки, анализировать технологический рынок и оценивать перспективы разработок. Проект запущен в рамках технологической программы «Лифт в будущее» фонда «Система». В этом году фонд тестирует новую модель поддержки талантливых инженеров и проектных команд и запускает долгосрочную образовательную программу, которая соединит вузовскую теорию с практикой и требованиями отрасли. На обучение каждого студента фонд готов выделить до 500 000 рублей.

Набор студентов-участников проекта осуществляется вузами через систему конкурсного отбора.

О проекте http://bf.sistema.ru/microelectronics/

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