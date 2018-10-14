Пресс-релизы: Микрон приглашает на выставку «ChipEXPO-2018» и форум «Business electronics with China»

14.10.2018, MForum.ru

12 октября 2018 года, Москва. 18 октября Микрон приглашает принять участие в деловой программе16-ой международной выставки по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям «ChipEXPO-2018», которая пройдет с 17 по 19 октября в Москве, ЦВК «Экспоцентр».

В рамках деловой программы «ChipEXPO» впервые состоится форум «Business electronics with China», где будут обсуждаться стратегии эффективной работы с компаниями Китая. Представители 27 российских и китайских производств и инженерных центров, а также госструктур поделятся новыми технологиями, опытом проектов. От Микрона в дискуссии примет участие руководитель группы экспортных продаж ПАО «Микрон» Фархад Хусеинов.

Начало форума в 10.30ч. Для участия требуется предварительная онлайн-регистрация на сайте.

Также в рамках «ChipEXPO» состоится награждение победителей отраслевого конкурса «Золотой Чип 2018» в 7 номинациях. В этом году Микрон совместно с НИИМЭ заявлен в 2 номинациях: «За успехи в импортозамещении» с микросхемой для NFC-меток и «Лучшее изделие ЭКБ 2017-2018гг» с микросхемой для ID-документов.

Микрон является ежегодным участником выставки ChipEXPO с 2003 года. Выставка организована компанией «ЧипЭКСПО» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Государственной Думы РФ, Правительства Москвы, ГК «Ростех», КГ «Росатом», АО «Росэлектроника», Корпорации развития Зеленограда. Организаторы форума - «ЧипЭКСПО», Министерство промышленности и торговли РФ, Московская торгово- промышленная палата при поддержке Государственная Дума РФ, Департамент радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительство Москвы, Российско-Китайская Палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией.

Будем рады видеть вас на стенде Микрона А41, павильон «Форум».

Подробнее о выставке «ChipEXPO-2018» на сайте.

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теги: микроэлектроника полупроводники Микрон выставки встречи

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