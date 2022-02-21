Микроэлектроника: Нехватка специалистов по микроэлектронике на Тайване взвинчивает их зарплаты

21.02.2022, MForum.ru

Если вы дипломированный специалист в области микроэлектроники, на Тайване вам не приходится заниматься поисками работы, напротив, это вас непрерывно пытаются хантить, а вы можете крутить носом, выбирая оптимальные условия - чтобы работа была поинтереснее, а оплата - повыше. Ведущие производители чипов отчаянно пытаются решить кадровые проблемы, но дефицит специалистом лишь растет год от года.

Активно идет работа со студентами - их буквально атакуют по электронной почте или по телефону, предлагая встречи и интервью, чтобы как можно раньше заинтересовать специалиста возможностями работы именно в этой, а не в какой-то другой фирме.

Причин для сложившейся ситуации несколько.

Во-первых, сейчас практически во всем мире производители микроэлектроники инвестируют сотни миллионов, миллиарды или десятки миллиардов долларов в год, стараясь успеть заработать на мировом кризисе нехватки микросхем. Спешно строятся новые линии и заводы, закупается оборудование. Для эксплуатации новых мощностей требуется новый квалифицированный персонал. На Тайване это строительство идет особенно активно, тон здесь задает TSMC - крупнейшее в мире контрактное производство чипов, которое инвестирует в расширение производства рекордные суммы.





Вторая проблема связана с тем, что в стране сокращается количество выпускников профильных вузов. Виной тому - сокращающаяся рождаемость и старение населения. Молодых специалистов на рынок поступает меньше, на фоне растущего спроса.





Третья, но не по значимости, проблема - это активный хантинг другими странами тайваньских (и не только) специалистов в области микроэлектроники. Прежде всего, это касается Китая. Как правило, используется пусть и примитивный, но вполне эффективный прием - зачастую специалистам предлагается увеличить их зарплату кратно, в несколько раз, если специалист готов переехать на работу в материковый Китай. В последнее время эта проблема стала чуть менее значимой, влияют "антипандемические" ограничения на перемещения, кроме того, правительство Тайваня запретило на острове объявления о приеме на работу в материковом Китае.





Четвертая проблема. Кадров не хватает и в микроэлектронике других стран, прежде всего, в США, поэтому крупные американские компании активно стремятся разместить свои подразделения по разработке чипов на Тайване и, естественно, укомплектовать их местными кадрами. Поскольку в последние годы за разработку микросхем взялось множество компаний, которые ранее этим не занимались - от Google и Amazon до Facebook, Ford и Tesla, то новые предприятия множатся стремительно. И всем нужны инженеры.

Наступил период, крайне выгодный для инженеров, особенно, для квалифицированных. Если среднемесячная начальная ставка работника полупроводниковой промышленности составляет сейчас US$1875 в месяц (52 тыс. тайваньских), то аспиранты получают уже по 83 тыс., то есть порядка US$3 тыс. в месяц, а годовая зарплата специалиста с опытом работы в несколько лет может составлять от 4 до 5 млн тайваньских долларов (US$143-178 тысяч в год или, в среднем, US$12-15 тысяч в месяц).

Самое приятное для работников - заметное превышение спроса на рынке труда над предложением, что приводит к инфляции заплаты, она постоянно растет. Правительство происходящее беспокоит, принимаются меры - планируется выделить US$300 млн, чтобы открыть еще 4 аспирантуры.

Это только одна из правительственных мер, идет также работа по упрощению найма зарубежных специалистов. Для "гастарбайтеров" готовят налоговые льготы, упрощенный доступ к медобслуживанию, возможность получать пенсию. Планируется сократить срок, после которого можно будет получить постоянный вид на жительство на Тайване.

Как вы думаете, сможет ли российский рынок с его текущим уровнем оплаты специалистов в области микроэлектроники что-то противопоставить в сложившейся ситуации международному хантингу?

Подробнее - в источнике: kr-asia.com

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