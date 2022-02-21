Микроэлектроника: Нехватка специалистов по микроэлектронике на Тайване взвинчивает их зарплаты

MForum.ru
21.02.2022,
Если вы дипломированный специалист в области микроэлектроники, на Тайване вам не приходится заниматься поисками работы, напротив, это вас непрерывно пытаются хантить, а вы можете крутить носом, выбирая оптимальные условия - чтобы работа была поинтереснее, а оплата - повыше. Ведущие производители чипов отчаянно пытаются решить кадровые проблемы, но дефицит специалистом лишь растет год от года.
Активно идет работа со студентами - их буквально атакуют по электронной почте или по телефону, предлагая встречи и интервью, чтобы как можно раньше заинтересовать специалиста возможностями работы именно в этой, а не в какой-то другой фирме.
Причин для сложившейся ситуации несколько.
Наступил период, крайне выгодный для инженеров, особенно, для квалифицированных. Если среднемесячная начальная ставка работника полупроводниковой промышленности составляет сейчас US$1875 в месяц (52 тыс. тайваньских), то аспиранты получают уже по 83 тыс., то есть порядка US$3 тыс. в месяц, а годовая зарплата специалиста с опытом работы в несколько лет может составлять от 4 до 5 млн тайваньских долларов (US$143-178 тысяч в год или, в среднем, US$12-15 тысяч в месяц).
Самое приятное для работников - заметное превышение спроса на рынке труда над предложением, что приводит к инфляции заплаты, она постоянно растет. Правительство происходящее беспокоит, принимаются меры - планируется выделить US$300 млн, чтобы открыть еще 4 аспирантуры.
Это только одна из правительственных мер, идет также работа по упрощению найма зарубежных специалистов. Для "гастарбайтеров" готовят налоговые льготы, упрощенный доступ к медобслуживанию, возможность получать пенсию. Планируется сократить срок, после которого можно будет получить постоянный вид на жительство на Тайване.
Как вы думаете, сможет ли российский рынок с его текущим уровнем оплаты специалистов в области микроэлектроники что-то противопоставить в сложившейся ситуации международному хантингу?
Подробнее - в источнике: kr-asia.com
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теги: микроэлектроника тренды зарплаты хантинг кадры нехватка кадров
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