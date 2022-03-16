Микроэлектроника: Arm сократит около тысячи рабочих мест

MForum.ru
16.03.2022,
Со ссылкой на Bloomberg, TechInAsia сообщает, что британская Arm, принадлежащая японской SoftBank, планирует сократить до 15% работников. Arm - разработчик архитектуры микропроцессоров, используемых в различной мобильной технике - от смартфонов до ноутбуков.
Наблюдатели связывают это решение компании с провалом сделки по продаже Arm американской NVidia Corp. Теперь японцы собираются вывести Arm на биржу.
Информация о грядущих увольнениях появилась в служебной записке гендиректора Arm Рене Хааса, который сообщил, что увольнение затронет от 12% до 15% сотрудников в Объединенном королевстве и в США, что составит вплоть до 1000 человек. Важно отметить, что увольнения не должны затронуть команду инженеров компании.
Arm поясняет необходимость сокращения штата тем, что компания ищет баланс между возможностями активной работы на рынке и затратами. Что же, на такие меры приходится периодически идти практически любой крупной компании - в любой структуре постепенно скапливается балласт. Будем надеяться, что этот процесс быстро завершится и окажет на результативность компании лишь положительное влияние. Да и уволенные со строчкой в резюме о работе в Arm вряд будут долго оставаться в поисках новой работы.
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теги: микроэлектроника кадры Arm
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