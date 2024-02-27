Микроэлектроника: Нидерланды стремятся привлечь талантливую молодежь из Южной Корее с помощью университетской программы

MForum.ru
27.02.2024,
Группа из 60 лучших студентов южнокорейских технических университетов на прошлой неделе завершила образование по программе "Академия чипов будущего" в Эйндховене, призванную в том числе привлечь талантливых сотрудников к разработкам полупроводников в Нидерландах. Об этом вчера рассказало Reuters.
Это всего лишь недельная программа, состоящая из лекций и семинаров, подготовленная Технологическим университетом Эйндховена совместно с индустрией разработки и производства чипов Нидерландов, включая ASML, ASM International, NXP и бельгийскую Imec.
В программе приняли участие студенты трех южнокорейских университетов. Считается, что запуск этой программы подчеркивает нехватку кадров в сфере высоких технологий в Эйндховене, одном из крупнейших технологических центров Европы. Судя по всему, есть и встречный интерес: "Моя цель - проводить исследования за границей, - говорит 24-летний участник программы Донён Ким, студент магистратуры Корейского института передовых наук и технологий", который надеется найти работу в ASML или в IBM или получить докторскую степень в Imec.
По данным агентства регионального развития Brainport, в районе Эйндховена занято около 80 тысяч работников сферы высоких технологий при населении в 800 тысяч человек. В ближайшие 8 лет, как ожидается, будет создано еще 50 тысяч рабочих мест в сфере высоких технологий. Более половины из них, скорее всего, приедут из-за границы.
Программа "Чипы будущего" была запущена тогда, когда национальное правительство Нидерландов стремится сократить иммиграцию после выборов, на которых значительных успехов достигли правые.
Иностранные студенты в университетах Нидерландов - важный источник кадров, но правительство работает над планами ограничения приема и принудительному преподаванию на голландском, а не на английском языке. Вдобавок отменяются льготы даже для высококвалифицированных иммигрантов. Генеральный директор ASML Питер Веннинк и генеральный директор NXP Нидерланды Джин Шреус раскритиковали такую политику, как недальновидные.
"Это первоклассные компании, им нужен доступ к первоклассным кадрам", - заявляет президент университета TU Eindhoven Роберт-Ян Смитс: "То, что делает правительство, очень странно... Это плохая политика".
--
Все на новых и новых зарубежных примерах, мы можем наблюдать дефицит кадров в высокотехнологичных отраслях буквально во всем мире. Это открывает перед специалистами самые широкие перспективы выбора работы. Работодателям, в свою очередь, приходится иметь в виду эту ситуацию, как в плане оплаты труда, так и в части активностей по автоматизации всего, что можно автоматизировать, и активностей по поиску кадров, включая их подготовку, не только в партнерстве с университетами, но и самостоятельно для поддержания уровня современности знаний и навыков сотрудников. Без этого есть немалый риск, что предприятие будет сталкиваться с постоянной и, возможно, растущей нехваткой кадров. Как минимум, наиболее квалифицированных.
--
За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro.
теги: микроэлектроника кадры тренды зарубежные новости
--
Публикации по теме:
06.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: TSMC хотела бы нанять в 2023 году порядка 6 тысяч инженеров / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Индии начали заранее искать покупателей на еще не произведенные чипы / MForum.ru
01.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Возрождение производства полупроводников в США - быстро не получится / MForum.ru
16.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Arm сократит около тысячи рабочих мест / MForum.ru
21.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Нехватка специалистов по микроэлектронике на Тайване взвинчивает их зарплаты / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2 появятся в продаже 1 марта / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Раскладной смартфон Nubia Flip 5G оценен в $599 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Tecno Pova 6 Pro представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Слухи: HMD представит летом раскладушку Barbie и новый телефон Nokia / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Профессиональный планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Флагманский Xiaomi 14 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Huawei Pocket 2 представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия iQOO Neo9 Pro получила чипсет Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+ / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи:Подтверждены основные характеристики OPPO F25 Pro / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring представят в июле / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Дата анонса Realme 12+ 5G подтверждена официально / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9 / MForum.ru