Микроэлектроника: Нидерланды стремятся привлечь талантливую молодежь из Южной Корее с помощью университетской программы

MForum.ru

Микроэлектроника: Нидерланды стремятся привлечь талантливую молодежь из Южной Корее с помощью университетской программы

27.02.2024, MForum.ru

Группа из 60 лучших студентов южнокорейских технических университетов на прошлой неделе завершила образование по программе "Академия чипов будущего" в Эйндховене, призванную в том числе привлечь талантливых сотрудников к разработкам полупроводников в Нидерландах. Об этом вчера рассказало Reuters.

 

 

Это всего лишь недельная программа, состоящая из лекций и семинаров, подготовленная Технологическим университетом Эйндховена совместно с индустрией разработки и производства чипов Нидерландов, включая ASML, ASM International, NXP и бельгийскую Imec.

В программе приняли участие студенты трех южнокорейских университетов. Считается, что запуск этой программы подчеркивает нехватку кадров в сфере высоких технологий в Эйндховене, одном из крупнейших технологических центров Европы. Судя по всему, есть и встречный интерес: "Моя цель - проводить исследования за границей, - говорит 24-летний участник программы Донён Ким, студент магистратуры Корейского института передовых наук и технологий", который надеется найти работу в ASML или в IBM или получить докторскую степень в Imec.

По данным агентства регионального развития Brainport, в районе Эйндховена занято около 80 тысяч работников сферы высоких технологий при населении в 800 тысяч человек. В ближайшие 8 лет, как ожидается, будет создано еще 50 тысяч рабочих мест в сфере высоких технологий. Более половины из них, скорее всего, приедут из-за границы.

Программа "Чипы будущего" была запущена тогда, когда национальное правительство Нидерландов стремится сократить иммиграцию после выборов, на которых значительных успехов достигли правые.

Иностранные студенты в университетах Нидерландов - важный источник кадров, но правительство работает над планами ограничения приема и принудительному преподаванию на голландском, а не на английском языке. Вдобавок отменяются льготы даже для высококвалифицированных иммигрантов. Генеральный директор ASML Питер Веннинк и генеральный директор NXP Нидерланды Джин Шреус раскритиковали такую политику, как недальновидные.

"Это первоклассные компании, им нужен доступ к первоклассным кадрам", - заявляет президент университета TU Eindhoven Роберт-Ян Смитс: "То, что делает правительство, очень странно... Это плохая политика".

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Все на новых и новых зарубежных примерах, мы можем наблюдать дефицит кадров в высокотехнологичных отраслях буквально во всем мире. Это открывает перед специалистами самые широкие перспективы выбора работы. Работодателям, в свою очередь, приходится иметь в виду эту ситуацию, как в плане оплаты труда, так и в части активностей по автоматизации всего, что можно автоматизировать, и активностей по поиску кадров, включая их подготовку, не только в партнерстве с университетами, но и самостоятельно для поддержания уровня современности знаний и навыков сотрудников. Без этого есть немалый риск, что предприятие будет сталкиваться с постоянной и, возможно, растущей нехваткой кадров. Как минимум, наиболее квалифицированных.

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теги: микроэлектроника кадры тренды зарубежные новости

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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