Микроэлектроника: AMD подтверждает сокращение 4% персонала

13.11.2024, MForum.ru

Как сообщает TrendForce, со ссылкой на Wccftech, AMD сокращает часть рабочей силы по всему миру, что подтвердил представитель AMD. Компания сосредоточена на расширении присутствия в отрасли ИИ за счет стратегических приобретений и активной разработки и продвижения собственной линейки ускорителей ИИ. Для финансирования приобретений AMD планирует использовать как собственные наличные средства, так и заемные финансы.

В этом раунде сокращения персонала компания намерена избавиться от 4% рабочей силы. Частично это связано с тем, что несмотря на 17% рост выручки и 34% рост прибыли в 3q2024, прогноз на 4q2024 – негативный.

Уже в 3q2024 показало значительное снижение выручки игровое подразделение компании, выручка составила $462 млн, что на 69% меньше, чем годом ранее и на 29% меньше квартал к кварталу.

Персонал AMD на сегодня – это порядка 26 тысяч сотрудников, то есть сокращение затронет порядка 1000 человек. Тем, кто потеряет свое рабочее место компания обещает оказать необходимую поддержку – обычно это означает выплату нескольких окладов и содействие в трудоустройстве, например, оплату услуг кадровых агентств.

AMD - не первая американская компания, принявшая решение о сокращении персонала, вспомним хотя бы о терпящей бедствие Intel. Экономия на фонде оплаты труда за счет увольнения части персонала – очевидный способ для улучшения финансовых показателей компании. Более того, иногда это только на пользу бизнесу компании, поскольку позволяет избавиться от неизбежно накапливающегося на любом предприятии балласта с низкими производственными показателями. Но здесь многое зависит от управленцев и сотрудников кадровых отделов – иногда в пылу сокращений компания теряет и весьма ценный человеческий ресурс, как носителей знаний или генераторов идей, так и тех, кто поддерживает правильную корпоративную культуру, делает работу в компании ценной и приятной для многих людей.

Отмечу и еще одну очевидную вещь – компании, работающие с глобальными рынками – это бизнесы с числом сотрудников, измеряемым в десятках тысяч человек, это филиалы и представительства в десятках стран мира, работа с правительствами и медиа разных стран, поддержка диппредставительствами своей страны. Без этого о глобальности можно только мечтать.

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теги: микроэлектроника кадры AMD сокращение персонала

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