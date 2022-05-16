Микроэлектроника: В Индии начали заранее искать покупателей на еще не произведенные чипы

MForum.ru

Микроэлектроника: В Индии начали заранее искать покупателей на еще не произведенные чипы

16.05.2022, MForum.ru

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Несмотря на то, что правительство Индии еще не утвердило окончательный список предприятий, которым предстоит участвовать в проекте создания индийского производства микроэлектроники с использованием госсубсидий на $10 млрд, в Vedanta уже занялись поиском клиентов на продукцию еще неразвернутого производства.

В Индии начали заранее искать покупателей на еще не произведенные чипы, изображение №1 Компания активно разрабатывает MoU для подписания с потенциальными партнерами, ориентируясь, прежде всего, на таких производителей, как Oppo и Vivo.

Vedanta планирует предоставлять партнерам чипы и модули на базе техпроцесса 22-28 нм.

Попытки собрать пул потенциальных клиентов делаются не от нетерпения, а потому, что в Vedanta уверены, что это повысит шансы компании на участие в индийской программе Semicon.

Среди конкурентов, в частности, ISMC, которая планирует инвестировать $3 млрд в создание производства 65нм в штате Карнатака.

Индия затеяла проект создания собственной микроэлектроники в тяжелое время. Сейчас наращиванием локального производства микроэлектроники заняты все, кто себе это может позволить, поэтому борьба за кадры, инвестиции и производственное оборудование будет нешуточной, ведь ее придется вести с США, Германией, Японией и Китаем.

Тем не менее, дорогу осилит идущий и в перспективе 10 лет у Индии, скорее всего, есть шансы войти в число стран-производителей микроэлектроники.

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теги: микроэлектроника Индия

© Алексей Бойко, MForum.ru

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