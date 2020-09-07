5G: Участники рынка телекома обсудили меры поддержки отечественных производителей

07.09.2020, MForum.ru

Обсуждение прошло 3 сентября 2020 года в рамках встречи представителей АНО "Консорциум Телекоммуникационные Технологии", Минпромторга РФ, Минкомсвязи РФ, Минэкономразвития РФ, ПАО "Ростелеком", ГК Ростех, АО Элемент, а также отраслевых экспертов.

Ключевые моменты встречи:

Минкомсвязь отметила, что задачу обеспечения интернетом 97% домохозяйств можно выполнить только с привлечением местных и региональных операторов связи, что пока что недостаточно готовых отечественных комплексных коробочных решений для развертывания связи в малых населенных пунктах.

Минпромторг говорил о готовности государства предоставлять инвестирование в рамках консолидации усилий государства и бизнеса для развития производства российского телеком-оборудования, включая ЭКБ. И привел в пример "сквозной проект" СП-3.

Ростелеком рассказал о своей заинтересованности в росте применения российского оборудования, для этого в том числе создан классификатор ТКО (отечественного телеком-оборудования) в формате marketplace, который сегодня используют участники рынка.

АНО ТТ представило стратегию "Телеком-прорыв 2020-2030". Предлагается создать системный проект на трех принципах: фокус на стратегических технологиях связи, концентрация спроса на домашнем рынке за счет переформатирования рынка услуг госзаказчиков и ФОИВ, формирование новых рынков сбыта. Конкурентные преимущества отечественным решениям могли бы дать: международная кооперация в создании открытых решений; использование квантовых коммуникаций для повышения защищенности передаваемых данных и применение AI для повышения эффективности эксплуатации сетей.

По данным Аналитического Центра Консорциума в 1H2020 госзаказчики закупили ТКО на 55 млрд руб, причем доля закупок российского оборудования не превысила 7%, а доля закупок с обоснованием невозможности применения ПП РФ 878 в 2q2020 выросла на 168% квартал к кварталу. Типичным стали ссылки на отсутствие в Реестре РЭП необходимых категорий радиоэлектронной продукции, несоответствие текущих характеристик российского оборудования требованиям заказчиков, требования по совместимости оборудования и текущей инфраструктуры.

В Минэкономразвития надеются, что повысить долю закупок ТКО поможет "усиление регулирования" путем совершенствования существующих НПА, разработки новых НПА, установление квот на закупку ТКО. Странное предложение - речь идет не о наращивании ассортимента ТКО и повышении качества и конкурентоспособности отечественного оборудования, а об усилении мер по понуждению потребителей к закупкам того, что сейчас выпускают отечественные производители. Это никак не решает проблемы совместимости с уже установленным оборудованием и несоответствия характеристик ТКО требуемым.

По мнению участников встречи, отечественное производство микроэлектроники могут обеспечить до 20% номенклатурной потребности производителей ТКО в некоторых сегментах: криптошлюзы, межсетевые экраны, модули доверенной загрузки для специализированного терминального оборудования и СВЧ-приборов.

АО Элемент предлагает активнее расширять реестр РЭП оборудованием российского производства за счет усовершенствования механизмов экспертизы ТКО на соответствие статусу Реестра.

Обсуждались дорожная карта 5G (какая из их множества?), перспективы создания сетей 6G и 7G, применение открытых интерфейсов в базовых станциях сетей мобильного ШПД, а также возможности повышения уровня локализации в критической инфраструктуре.

Консорциуму предложили разработать нормативные решения в части принятия нулевой ставки НДС на ввозимое измерительное оборудование, расширить участие производителей в программах целевой подготовки специалистов.

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пресс-релиз

Государство и участники рынка телекоммуникаций обсудили меры поддержки отечественных производителей

3 сентября 2020 года Министерство промышленности и торговли РФ совместно с АНО «Консорциум «Телекоммуникационные Технологии» (АНО ТТ) провели рабочую встречу с ключевыми производителями и потребителями отечественного телекоммуникационного оборудования (ТКО). В мероприятии приняли участие представители Минкомсвязи РФ и Минэкономразвития РФ, ПАО «Ростелеком», государственной корпорации «Ростех», АО «Элемент», а также участники Консорциума и отраслевые эксперты. В ходе встречи обсуждались текущие результаты работы Консорциума, долгосрочная стратегия развития рынка ТКО, меры поддержки российских разработчиков и производителей и перспективы создания необходимой электронной компонентной базы (ЭКБ).

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Иванова, «отрасли требуется экспоненциальное развитие. Задачу по обеспечению Интернетом 97% домохозяйств, поставленную Президентом страны, можно выполнить только с привлечением региональных и местных операторов связи. На сегодняшний день как в реестре РЭП, так и вне его недостаточно отечественных готовых комплексных "коробочных" решений, предназначенных для развертывания сетей связи в малых населенных пунктах. Важно, чтобы отраслевые разработчики и производители создавали такие решения и вносили их в реестр».

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Василий Шпак отметил на встрече, что важным фактором развития телекоммуникационной отрасли является консолидация усилий государства и бизнеса, в том числе для этой цели был создан производственный консорциум АНО ТТ. «Государство готово предоставлять рынок в обмен на инвестиции, поэтому наша совместная задача – вместе с созданным консорциумом и потребителями сформировать перечень проектов по развитию производства российского телекоммуникационного оборудования, включая ЭКБ, которые можно проинвестировать, таких как сквозной проект СП-3 для телекоммуникаций».

«Ростелеком является крупнейшим потребителем ТКО в РФ, и мы напрямую заинтересованы в росте применения российского оборудования на нашей инфраструктуре сетей связи, увеличении степени локализации ТКО, создании полной цепочки кооперации от разработки ЭКБ до оборудования, развитии реестра РЭП», - подчеркнул старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов. В том числе на основе технических требований и благодаря экспертизе ПАО «Ростелеком» Аналитическим Центром АНО ТТ был создан классификатор ТКО в формате marketplace, который сегодня используют участники рынка.

Гульнара Хасьянова, генеральный директор АНО ТТ и генеральный директор ПАО «Микрон», представила разработанную Консорциумом стратегию «Телеком-прорыв 2020-2030», согласно которой задача по производству/продаже ТКО и ЭКБ в РФ и на мировом рынке может быть решена путем создания стратегического системного проекта, построенного на трех основных принципах: фокус на стратегических технологиях связи; концентрация спроса на домашнем рынке путем переформатирования рынка услуг госзаказчиков и ФОИВ; формирование новых рынков сбыта. По словам Гульнары Хасьяновой, маркетинговая стратегия, которая позволит обеспечить конкурентное преимущество для нового российского ТКО, может быть построена на международной кооперации в создании открытых решений, а также использовании квантовых коммуникаций для высокого уровня защиты передаваемых данных, и искусственного интеллекта для повышения эффективности эксплуатации сетей.

В ходе встречи также были представлены данные Аналитического Центра Консорциума, согласно которым в первом полугодии 2020 года государственными заказчиками по 44-ФЗ и 223-ФЗ было закуплено ТКО на 55 млрд. руб, при этом доля закупок российского оборудования не превысила 7%, а доля закупок с обоснованием невозможности применения ПП РФ 878 во 2 квартале выросла на 168% относительно 1 квартала. В качестве основных причин обоснования невозможности применения ПП РФ 878 оказались отсутствие в Реестре РЭП необходимых категорий радиоэлектронной продукции, несоответствие текущих характеристик российского оборудования требованиям заказчиков, требования заказчиков о совместимости оборудования с текущей инфраструктурой.

«Такая зависимость от импортного оборудования создает риски устойчивости функционирования, - заявил заместитель директора департамента бюджетного планирования и государственных программ Министерства экономического развития РФ Сергей Икрянников. - Пакет предложений Минэкономразвития в части усиления регулирования путем совершенствования существующих НПА и разработки новых, включая проект по установлению квот на закупку ТКО отечественного производства, должны привести к росту доли закупаемого отечественного оборудования».

Участники встречи также обсудили, что отечественная микроэлектроника и применяемые литографические процессы могут позволить обеспечить подходящей ЭКБ до 20 % номенклатурной потребности производителей ТКО в сегменте, например, защищенных сетей: криптошлюзы, межсетевые экраны, модули доверенной загрузки в сегменте специализированного терминального оборудования и СВЧ – электроники. «В части формирования мер стимулирования хорошим инструментом являются преференции в потреблении российского ТКО. В связи с этим необходимо направлять усилия на пополнение Реестра РЭП оборудованием российского производства широкого спектра применения путем внедрения более совершенных механизмов экспертизы ТКО на соответствие статусу Реестра», - отметил президент АО «Элемент» Илья Иванцов. Кроме того, участники обсудили дорожную карту создания в России 5G, перспективы создания сетей нового поколения 6G и 7G, применение открытых интерфейсов при строительстве базовых станций и возможности для повышения уровня локализации в критической инфраструктуре.

Среди инициатив, предложенных в ходе обсуждения, Консорциуму было предложено проработать нормативные решения в части принятия нулевой ставки НДС на ввозимое измерительное производственное оборудование и расширить участие производителей оборудования в программах целевой подготовки специалистов.

АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» создан ПАО «Ростелеком», группой компаний «Элемент» и Концерном «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) при поддержке Минпромторга с целью формирования условий для реализации государственной стратегии в области импортозамещения и развития отечественной радиоэлектронной продукции. На сентябрь 2020 года резидентами Консорциума являются 22 предприятия телекоммуникационной отрасли, среди которых производители, разработчики, интеграторы, потребители, вузы, научно-исследовательские и общественные организации.

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теги: производство электроники производство оборудования связи регулирование производства оборудования ТКО