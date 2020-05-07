Радиоэлектроника: МТУСИ стал резидентом Консорциума АНО ТТ

07.05.2020, MForum.ru

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) стал резидентом Консорциума АНО «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ).

«МТУСИ — базовый вуз для подготовки кадров в отрасли связи. Наши учёные и выпускники, сотрудники, аспиранты и студенты причастны к развитию самых прорывных технологий в отрасли связи и в новом консорциуме мы видим возможность реализовать свои наработки на российской промышленной базе, совместно с партнерами», - сообщил ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

Статус резидента позволяет устанавливать необходимые производственные связи, привлекать финансирование и господдержку для вывода на рынок телекоммуникационной продукции российского производства. Первым резидентом АНО ТТ в конце апреля 2020 года стал российский производитель электронных продуктов, ПО и аппаратного обеспечения - компания NexTouch (ООО "Некс-Т"), занимающаяся разработкой IT-мультисервисных проектов, оборудования и технологий.

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теги: радиоэлектроника