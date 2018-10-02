Пресс-релизы: Новый досмотровый комплекс Ростеха введен в эксплуатацию в Краснодарском крае

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Пресс-релизы: Новый досмотровый комплекс Ростеха введен в эксплуатацию в Краснодарском крае

02.10.2018, MForum.ru

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Ростех установил в Тамани (Краснодарский край) стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). Уникальный комплекс, созданный дочерним холдингом «Росэлектроника» совместно с учеными МГУ, позволяет проводить досмотр транспорта с высокоточным распознаванием материалов и оценочным взвешиванием всего перевозимого груза или его части. Время досмотра одного грузовика составляет менее двух с половиной минут.

ИДК предназначены для таможенного, пограничного и иных видов контроля и являются высокоэффективным средством обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений, например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов.

Комплекс распознает четыре группы материалов – органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы. ИДК способен дистанционно оценить вес всей товарной партии или ее части. Подобная опция является уникальной для досмотровых комплексов. Пропускная способность стационарного ИДК составляет до 25 транспортных средств в час.

«Разработка досмотровых комплексов нового поколения – пример быстрого внедрения самых современных достижений науки в промышленность. Особенностью данного ИДК является высокая проникающая способность и контрастная чувствительность сканеров, что позволяет формировать более четкую картинку на экране оператора при досмотре грузов. Возможности комплекса уникальны, что позволяет рассчитывать на большой интерес к нему со стороны отечественных и зарубежных заказчиков», - отмечает исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

ИДК – полностью отечественная разработка компании «Скантроник Системс» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) и специалистов Лаборатории электронных ускорителей МГУ. Комплекс соответствует требованиям об обязательной сертификации в области транспортной безопасности.

Кроме ИДК для контроля автомобильных грузов, созданы также стационарная модификация для контроля железнодорожных вагонов и мобильный комплекс контроля, размещенный на автотранспортном средстве.

Работы по внедрению ИДК различных типов ведутся «Росэлектроникой» в интересах ФТС России, ПС ФСБ России, Минтранса России (ФГКУ Росгранстрой). Строительство комплекса в Тамани осуществлялось в рамках контракта с ФГУП «УВО Минтранса России».

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

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теги: радиоэлектроника Ростех Росэлектроника досмотровый комплекс

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