Пресс-релизы: Новый досмотровый комплекс Ростеха введен в эксплуатацию в Краснодарском крае

MForum.ru
02.10.2018,
Ростех установил в Тамани (Краснодарский край) стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). Уникальный комплекс, созданный дочерним холдингом «Росэлектроника» совместно с учеными МГУ, позволяет проводить досмотр транспорта с высокоточным распознаванием материалов и оценочным взвешиванием всего перевозимого груза или его части. Время досмотра одного грузовика составляет менее двух с половиной минут.
ИДК предназначены для таможенного, пограничного и иных видов контроля и являются высокоэффективным средством обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений, например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов.
Комплекс распознает четыре группы материалов – органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы. ИДК способен дистанционно оценить вес всей товарной партии или ее части. Подобная опция является уникальной для досмотровых комплексов. Пропускная способность стационарного ИДК составляет до 25 транспортных средств в час.
«Разработка досмотровых комплексов нового поколения – пример быстрого внедрения самых современных достижений науки в промышленность. Особенностью данного ИДК является высокая проникающая способность и контрастная чувствительность сканеров, что позволяет формировать более четкую картинку на экране оператора при досмотре грузов. Возможности комплекса уникальны, что позволяет рассчитывать на большой интерес к нему со стороны отечественных и зарубежных заказчиков», - отмечает исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
ИДК – полностью отечественная разработка компании «Скантроник Системс» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) и специалистов Лаборатории электронных ускорителей МГУ. Комплекс соответствует требованиям об обязательной сертификации в области транспортной безопасности.
Кроме ИДК для контроля автомобильных грузов, созданы также стационарная модификация для контроля железнодорожных вагонов и мобильный комплекс контроля, размещенный на автотранспортном средстве.
Работы по внедрению ИДК различных типов ведутся «Росэлектроникой» в интересах ФТС России, ПС ФСБ России, Минтранса России (ФГКУ Росгранстрой). Строительство комплекса в Тамани осуществлялось в рамках контракта с ФГУП «УВО Минтранса России».
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: радиоэлектроника Ростех Росэлектроника досмотровый комплекс
+ +
Публикации по теме:
17.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: МИЭТ запускает 15 новых образовательных программ для подготовки специалистов в области сенсорики / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ3 пришел в Россию / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 Youth Edition – середнячок для молодежи / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru