Пресс-релизы: МИЭТ запускает 15 новых образовательных программ для подготовки специалистов в области сенсорики

17.09.2018, MForum.ru

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» открывает 15 междисциплинарных образовательных программ повышения квалификации для студентов и аспирантов в 2018/2019 учебном году. В вузе начнут готовить студентов по профилям: проектирование чувствительных элементов для сенсоров, технологии «5G», сенсоры, связанные с биомедицинскими системами, а также радиоэлектроника и автоматизация.

Подготовка специалистов будет проходить на базе Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии сенсорики». Новые образовательные программы будут реализованы по модели модульного обучения студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, в основу которой заложен принцип междисциплинароности, позволяющий студентам различных направлений познакомиться с базовыми принципами смежных дисциплин.

Сенсорика ― базовая технологическая компетенция, обеспечивающая «органы чувств» для цифровых систем – одна из технологий, которая, предположительно, будет определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Сенсорика является основой робототехники и интернета вещей. По прогнозам экспертов, совокупный объем этих рынков к 2025 году составит 4,3 трлн. долларов США, а количество подключённых устройств – около 10 млрд шт.

Центр компетенций на базе НИУ «МИЭТ» создан для развития научной и производственной кооперации успешных игроков российского высокотехнологичного рынка. Для этого на базе университета сформирован консорциум, в который вошли ученые университета, представители бизнес-сообщества и объединенных предприятий. Среди основных партнеров центра: ТУСУР, Сколтех, КАМАЗ, АО «Российская электроника», ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, НПП «Исток им. Шокина» и другие.

Центры компетенций НТИ — это подразделения, которые создаются на базе образовательных или научных организаций и занимаются развитием так называемых сквозных технологий НТИ, среди которых большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие. Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с крупнейшими технологическими компаниями. Всего по результатам двух конкурсов отобраны 14 Центров компетенций НТИ.

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теги: МИЭТ образование повышение квалификации сенсорика сенсоры центр компетенций НТИ

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