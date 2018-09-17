Пресс-релизы: МИЭТ запускает 15 новых образовательных программ для подготовки специалистов в области сенсорики

MForum.ru
17.09.2018,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» открывает 15 междисциплинарных образовательных программ повышения квалификации для студентов и аспирантов в 2018/2019 учебном году. В вузе начнут готовить студентов по профилям: проектирование чувствительных элементов для сенсоров, технологии «5G», сенсоры, связанные с биомедицинскими системами, а также радиоэлектроника и автоматизация.
Подготовка специалистов будет проходить на базе Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии сенсорики». Новые образовательные программы будут реализованы по модели модульного обучения студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, в основу которой заложен принцип междисциплинароности, позволяющий студентам различных направлений познакомиться с базовыми принципами смежных дисциплин.
Сенсорика ― базовая технологическая компетенция, обеспечивающая «органы чувств» для цифровых систем – одна из технологий, которая, предположительно, будет определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Сенсорика является основой робототехники и интернета вещей. По прогнозам экспертов, совокупный объем этих рынков к 2025 году составит 4,3 трлн. долларов США, а количество подключённых устройств – около 10 млрд шт.
Центр компетенций на базе НИУ «МИЭТ» создан для развития научной и производственной кооперации успешных игроков российского высокотехнологичного рынка. Для этого на базе университета сформирован консорциум, в который вошли ученые университета, представители бизнес-сообщества и объединенных предприятий. Среди основных партнеров центра: ТУСУР, Сколтех, КАМАЗ, АО «Российская электроника», ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, НПП «Исток им. Шокина» и другие.
Центры компетенций НТИ — это подразделения, которые создаются на базе образовательных или научных организаций и занимаются развитием так называемых сквозных технологий НТИ, среди которых большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие. Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с крупнейшими технологическими компаниями. Всего по результатам двух конкурсов отобраны 14 Центров компетенций НТИ.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике и полупроводникам
теги: МИЭТ образование повышение квалификации сенсорика сенсоры центр компетенций НТИ
+ +
Публикации по теме:
13.09. [Краткие новости] Микроэлектроника: Юрий Завалин, НИИМА Прогресс, о подготовке к секции "Моделирование электронных компонентов и систем" Форума "Микроэлектроника 2018" / MForum.ru
13.09. [Краткие новости] Микроэлектроника: АО НИИЭТ разработал GaN транзистор ПП9139Б1 / MForum.ru
12.09. [Новости компаний] Микроэлектроника: Японская Renesas Electronics намеревается приобрести конкурента из США - Integrated Device Technology за $7.2 млрд / MForum.ru
12.09. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Корее больше не спешат с инвестициями в полупроводники / MForum.ru
11.09. [Краткие новости] Основные участники мирового рынка силовых дискретных полупроводников / MForum.ru
17.09. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy S10 получит значительные изменения / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9600 Plus оснастили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: vivo Y97 представлен официально / MForum.ru
13.09. [ПО] Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 4 получили функцию снятия ЭКГ / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A7x – обновленная версия Oppo F9 / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Maimang 7 с Kirin 710 SoC / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Российская цена Oppo Find X составила 69 990 рублей / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Moto G6 Plus оснащен дисплеем MAX Vision и двумя тыловыми камерами / MForum.ru
10.09. [Новинки] Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855 / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Motorola P30 Play получил вырез в экране и Snapdragon 625 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Nubia Z18 представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: LG Q Stylus+ получил стилус и защиту от влаги IP68 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Elari KidPhone 3G – детские смарт-часы с 3G, трекингом и Алисой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Слухи: LG Q9 готовится к релизу / MForum.ru