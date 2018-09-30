Радиоэлектроника: Альянс ТЕЛМИ просит поддержать отечественное производство

MForum.ru
30.09.2018,
В числе предложенных мер входит введение квот на закупку российского оборудования не только государственными, но и коммерческими структурами. Вот такое абсурдное предложение.
Понятно, что имея долю российского рынка в 6-8%, отечественные производители хотели бы ее увеличить. Но они желают делать это не за счет наращивания инвестиций, передовых технологий, быстроты выполнения заказов или роста качества, а за счет регуляторики, которую должно обеспечить государство.
Вполне очевидно, что если такие требования получат поддержку сверху, это обернется падением качества услуг для российского населения, а также неизбежному повышению их стоимости. Любые меры, стимулирующие импортзамещение, должны быть аккуратными и продуманными, чтобы не оказать российским производителям “медвежью услугу”. Источник: kommersant.ru.
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теги: радиоэлектроника
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