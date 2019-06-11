Микроэлектроника: Микрон презентовал IoT-устройство контроля наполненности мусорных контейнеров

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Микроэлектроника: Микрон презентовал IoT-устройство контроля наполненности мусорных контейнеров

11.06.2019, MForum.ru

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Зеленоградский Микрон представил очередную IoT-разработку - беспроводное устройство MMK-01 контроля наполненности мусорных контейнеров. Решение предназначено для удаленного слежения за уровнем отхода в контейнере, что может помочь в оптимизации логистики их вывоза.

 

В состав устройства ММК-01 входит оптический датчик контроля уровня отходов, модуль передачи данных и микроконтроллер криптозащиты первого уровня Микрон MIK51SC72D. Обмен данными обеспечивает радиоинтерфейс NB-IoT. Ударопрочный корпус из пластика и встроенная батарея должны обеспечивать работу устройства в течение до 3 лет.

Информация о процентной заполненности контейнера передается через настраиваемые интервалы времени. На основе полученных данных логистическая система может прогнозировать примерные сроки наполнения каждого бака, что позволяет оптимизировать число и расположение контейнеров, а также график вывоза. Это позволяет оптимизировать затраты компании, занимающейся вывозом мусора, контролирует факты вывоза мусора.

Датчик предназначен для использования в сфере ЖКХ, но также может служить различным целям в ритейле, в торгово-сервисных предприятиях и в транспортных организациях, работающих в сфере твердых бытовых отходов (ТБО).

 

пресс-релиз

Новинка в линейке IoT-устройств Микрона: умный контроль отходов для ЖКХ и торговли

11 июня 2019 г., Москва

Линейка IoT-устройств Микрона пополнилась новой разработкой. Беспроводное оптическое устройство ММК-01 для контроля наполненности мусорных контейнеров позволяет удаленно отслеживать уровень отходов в тарах и оптимизировать логистику их вывоза. Решение с микроконтроллером первого уровня MIK51SC72D работает на стандарте связи NB-IoT для использования в сфере ЖКХ, ритейла, торгово-сервисных предприятиями и транспортными организациями по перевозке ТБО.

«Экологическая проблема является сейчас одной из острых тем в России и мире, которая нуждается в цифровой трансформации для повышения качества жизни людей и состояния окружающей среды. Новое устройство для коммунальных служб, ЖКХ, компаний и организаций, непосредственно связанных с образованием мусора и его утилизацией, позволяет оптимизировать операции по сбору отходов, принимая решения на основе потока данных, и повысить доступность и качество предоставления услуг по вывозу ТБО за счет автоматизации процессов, - прокомментировал руководитель направления перспективных проектов Михаил Годенко. – В устройстве используются собственные разработки и экспертиза наших партнеров в части интернета вещей».

Устройство ММК-01, устанавливаемое непосредственно в бак, состоит из оптического датчика контроля уровня отходов, модуля передачи данных и микроконтроллера криптозащиты MIK51SC72D первого уровня производства Микрон. Информация о процентной заполненности контейнера передается в систему мониторинга по сети NB-IoT через настраиваемые интервалы времени.

Основываясь на статистических данных, система рассчитывает примерные сроки наполнения мусорных баков, определяет оптимальное число и расположение контейнеров и планировать график работы машин. При прибытии мусоровоза в зону контейнерной площадки происходит фиксация события.

Микроконтроллер MIK51SC72D сертифицирован как средство криптографической защиты информации (СКЗИ) по классу КС-3 и поддерживает отечественные алгоритмы шифрования ГОСТ Р34.12-2015 и ГОСТ 28147-89, что обеспечивает высокую безопасность передачи данных и защиту от взломов на аппаратном уровне.

Возможны различные конфигурации устройства, может устанавливаться на любой тип контейнера за счет различные виды крепления. Корпус выполнен из ударопрочного пластика для работы в экстремальных условиях окружающей среды и защиты от физических воздействий. Заряд батареи обеспечивает работу в течение 3-х лет.

Применение цифрового устройства экономит время мусоросборных машин, затраты компании на топливо, контролирует факт вывоза мусора и минимизирует риски претензионной работы с заказчиком.

Устройство было впервые публично представлено на выставке «ЭкспоЭлектроника-2019», которая проходила 15-17 апреля.

Сегмент Интернета вещей - один из целевых в стратегии развития линейки продукции Микрона. До 80% всей необходимой для Интернета вещей компонентной базы может производиться на отечественных предприятиях, тем самым решается задача безопасного соединения и обмена данных с IoT-устройств и устранение уязвимостей, защита от которых не может быть реализована только на программном уровне.

В настоящее время десять интегральных схем Микрона имеют статус продукции российского производства первого уровня, что обеспечивают потребности существующих и перспективных проектов, связанных с внедрением государственных электронных документов и развитием банковской и транспортной сфер, средств защиты информации и критической инфраструктуры.

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теги: микроэлектроника радиоэлектроника IoT NB-IoT

© Алексей Бойко, MForum.ru

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