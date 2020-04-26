Радиоэлектроника: В России создан Консорциум АНО ТТ в поддержку отечественного производства электроники

MForum.ru
26.04.2020,
Итак, теперь официально: Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО "Микрон", возглавила также Консорциум "Телекоммуникационные технологии" (АНО ТТ), учредителями которого стали Концерн Созвездие (входит в холдинг Росэлектроника Госкорпорации Ростех, ООО РТК - Центр Региональных инициатив (входит в ПАО Ростелеком) и группа компаний Элемент.
«От телекоммуникационной инфраструктуры и ее технологической независимости напрямую зависят темпы развития цифровой экономики, и мы не можем снижать этот темп, поэтому вынуждены использовать продукцию иностранного производства, - подчеркнул президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. – Для локализации оборудования требуется синхронизировать планы развития сетей и разработки российского оборудования и компонентной базы – это одна из задач Консорциума».
«Развитие отечественной радиоэлектроники – одна из стратегических задач, поставленных президентом России. В эпоху всеобщей цифровизации важно обеспечить импортонезависимость телекоммуникационной инфраструктуры путем координации взаимодействия между государством, бизнес-сообществом и научно-образовательными организациями», - прокомментировал временный генеральный директор Концерна «Созвездие» Михаил Артемов.
«Наше сотрудничество направлено на создание устойчивого долгосрочного спроса на отечественную компонентную базу за счет формирования прозрачной цепочки: от производителей базовых технологий до потребителей конечной продукции, - сообщил президент ГК «Элемент» Илья Иванцов. – Так, уже сейчас в рамках консорциума мы активно работаем над стратегическими вопросами локализации и развития российских технологий в области телекоммуникационного оборудования».
«В отличие от других инструментов развития мы будем формировать предложения по адресным мерам поддержки не отдельных предприятий, а конечного продукта по всей цепочке производителей», - отметила генеральный директор Консорциума «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ), генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова.
Новая модель отраслевых консорциумов будет нацелена на формирование экосистемы, включающей разработчиков, поставщиков и потребителей. АНО ТТ займется также координацией взаимодействия бизнес-сообщества, научно-образовательных организаций, органов госвласти и других структур, оказывающих влияние на условия для разработки и производства российскими предприятиями радиоэлектронной продукции, для локализации иностранного телеком оборудования. Таким образом, АНО ТТ будет чем-то напоминать Союзл ЛТЕ, но уже не для операторов сотовой связи, а для радиоэлектронной промышленности России.
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теги: радиоэлектроника отечественное производство
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