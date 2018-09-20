Микроэлектроника: Микрон представил новые технологии для импортозамещения на выставке RADEL

MForum.ru
20.09.2018,
Микрон представил свои решения на 18-ой ежегодной выставке «RADEL. Радиоэлектроника и приборостроение», которая прошла в конгрессно - выставочном центре «Экспофорум» с 18 по 20 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
В рамках деловой программы выставки 18 сентября Микрон провел семинар «Современная полупроводниковая ЭКБ ПАО "Микрон". Новые продукты и технологические возможности. Разработки в рамках программы импортозамещения».
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теги: микроэлектроника Микрон встречи выставки
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© Алексей Бойко,
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