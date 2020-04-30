Радиоэлектроника: NexTouch стал первым резидентом Консорциума АНО ТТ

30.04.2020, MForum.ru

Первым резидентом недавно образованного АНО Консорциум "Телекоммуникационные технологии" (АНО ТТ) стал российский производитель электронных продуктов, ПО и аппаратного обеспечения - компания NexTouch (ООО "Некс-Т"), занимающаяся разработкой IT-мультисервисных проектов, оборудования и технологий.

Резидентом АНО ТТ может стать любое российское юридическое лицо, которое хотело бы участвовать в реанимации производственных цепочек для создания качественных отечественных телеком-решений.

Новая модель отраслевых консорциумов нацелена на формирование экосистемы российских организаций в сфере разработки, производства и использования телекоммуникационного оборудования и компонентов к нему, включая электронную компонентную базу, научно-исследовательскую деятельность и образовательную деятельность в области развития кадрового потенциала.

Статус резидента обещает возможность установить необходимые производственные связи, привлечь финансирование и господдержку для вывода на рынок телекоммуникационной продукции российского производства.

NexTouch (ООО «Некс-Т») - российский производитель интерактивного оборудования, инновационной радиоэлектронной продукции, программного и аппаратного обеспечения. Компания занимается разработкой уникальных IT-мультисенсорных проектов, инновационных образовательных технологий (в том числе для инклюзивного образования), новейшего сенсорного оборудования, инновационной рекламы и выставочного оборудования.

Является резидентом Технополиса «Москва», членом технологической платформы «Развитие российских светодиодных технологий», входит в ассоциацию участников рынка ассистивных технологий АУРА-ТЕХ, имеет статус STEM-центра компании INTEL, развивает собственный центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). В собственных лабораториях и чистых помещениях специалисты NexTouch постоянно работают над совершенствованием продуктов компании, также ведутся исследования по созданию отечественных QD-LED, QLED дисплеев с применением квантовых точек. Уровень локализации производства достигает 80%. В настоящее время объем выпускаемой продукции достигает более 2000 единиц в месяц, более тридцати различных типов устройств.

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теги: радиоэлектроника