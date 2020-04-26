Регулирование: В США гигантскую полосу частот диапазона 6ГГц выделяют для безлицензионного использования

26.04.2020, MForum.ru

Пропускной способности полос частот в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц порой не хватает для устойчивой работы Wi-Fi. Особенно это заметно в местах массового скопления людей, да и в тех же многоэтажках. Чтобы решить эту проблему FCC, американский телеком-регулятор, принял решение о выделении нелицензируемых частот в диапазоне 6 ГГц для использования в нелицензируемом режиме.

Теперь можно будет использовать частоты 5,925-7,125 ГГц, например, под Wi-Fi. Учитывая фантастическую полосу в 1,2 ГГц, это залог возможности существенно поднять скорости Wi-Fi, а также это неплохая основа для поддержки IoT. Фантастически великолепный подарок всем жителям США, который позволит технологии Wi-Fi вновь поднять голову, несмотря на успехи 5G и ожидаемый скорый приход глобального спутникового интернета.

Положительное влияние на принятие этого эпохального решения, возможно, оказала и эпидемия ковида-19, которая наглядно продемонстрировала, насколько важна сейчас для всех нас полноценная подключенность к интернету.

Отметим, что всей полосой могут пользоваться только устройства с существенно пониженной мощностью радиопередающего тракта. Впрочем для устройств со стандартными мощностями все равно доступна полоса в 850 МГц.

Ждем теперь истерик от поклонников ношения шапочек из фольги? Вы только представьте, сколь много соседей будет теперь облучать вас радиоволнами СВЧ! Хорошо, что это только в США, ведь в России чуть ли не все частоты, как известно, уже заняты военными и другими специальными системами, и заполучить их для гражданского использования, похоже, не способно даже министерство связи.

Источник: fcc.gov

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко. Анонсы блога по телекому и IT в Yandex.Мессенджер: abloudRealTime

теги: радиоэлектроника отечественное производство