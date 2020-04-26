Регулирование: В США гигантскую полосу частот диапазона 6ГГц выделяют для безлицензионного использования

MForum.ru
26.04.2020,
Пропускной способности полос частот в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц порой не хватает для устойчивой работы Wi-Fi. Особенно это заметно в местах массового скопления людей, да и в тех же многоэтажках. Чтобы решить эту проблему FCC, американский телеком-регулятор, принял решение о выделении нелицензируемых частот в диапазоне 6 ГГц для использования в нелицензируемом режиме.
Теперь можно будет использовать частоты 5,925-7,125 ГГц, например, под Wi-Fi. Учитывая фантастическую полосу в 1,2 ГГц, это залог возможности существенно поднять скорости Wi-Fi, а также это неплохая основа для поддержки IoT. Фантастически великолепный подарок всем жителям США, который позволит технологии Wi-Fi вновь поднять голову, несмотря на успехи 5G и ожидаемый скорый приход глобального спутникового интернета.
Положительное влияние на принятие этого эпохального решения, возможно, оказала и эпидемия ковида-19, которая наглядно продемонстрировала, насколько важна сейчас для всех нас полноценная подключенность к интернету.
Отметим, что всей полосой могут пользоваться только устройства с существенно пониженной мощностью радиопередающего тракта. Впрочем для устройств со стандартными мощностями все равно доступна полоса в 850 МГц.
Ждем теперь истерик от поклонников ношения шапочек из фольги? Вы только представьте, сколь много соседей будет теперь облучать вас радиоволнами СВЧ! Хорошо, что это только в США, ведь в России чуть ли не все частоты, как известно, уже заняты военными и другими специальными системами, и заполучить их для гражданского использования, похоже, не способно даже министерство связи.
Источник: fcc.gov
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теги: радиоэлектроника отечественное производство
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