Микроэлектроника: Минпромторг подтвердил отечественность SSD GS Nanotech

MForum.ru
13.07.2020,
Центр разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech (входит в GS Group) получил заключение Минпромторга о подтверждении производства твердотельных энергонезависимых устройств хранения данных (SSD) на территории Российской Федерации.
Заключение выдано на 1 год.
Компания также подала на сертификацию еще одну модель устройства и рассчитывает получить заключение в августе. В целом в GS Nanotech намерены получать заключения на все производимые предприятием модели SSD.
Что это дает компании? Прежде всего, возможности пользоваться преференциями и мерами поддержки, которые Правительство РФ адресует российским разработчикам и производителям.
Постановлением Правительства РФ №878 от 10.07.2019
«О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
установлен приоритет для продукции, включенной в единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, при закупках государством и госкомпаниями. Так, на торгах для государственных нужд применяется правило «третий лишний»: если подано по крайней мере две заявки с товаром, включенным в реестр, то все иностранные заявки подлежат отклонению. В тендерах публичных юридических лиц российская электронная продукция имеет 30-процентную преференцию: если цена на поставку этого товара выше, чем иностранного, но в пределах 30%, то отечественная радиоэлектроника выигрывает.
Следует понимать, что произведенными в России признаны изделия GS Nanotech, выполненные на чипах производства "ведущих мировых производителей". К этому можно относиться по-разному, но факт есть факт.
В основе SSD использованы произведенные GS Nanotech модули памяти, в составе которых — последнее поколение кристаллов NAND-памяти от ведущих мировых производителей. Весь производственный цикл — разработка и проектирование SSD, корпусирование модулей NAND-памяти, монтаж компонентов на плате, финальная сборка и упаковка изделий — реализован в инновационном кластере «Технополис GS» (Гусев Калининградской области), мощности которого позволяют выпускать более 1 млн твердотельных накопителей в год.
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теги: микроэлектроника GS Nanotech SSD отечественность импортзамещение преференции
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