Микроэлектроника: Китайские производители продолжат расширение мощностей

19.08.2022, MForum.ru

Китайская SMIC приняла решение не купировать свои планы расширения мощностей, несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру. Об этом сообщает DigiTimesAsia.

Многие глобальные участники рынка производства микроэлектроники начали корректировать свои инвестиционные планы в сторону сокращения. Это происходит в связи с резким снижением потребительского спроса — разумная политика в сложившихся условиях.

В Китае, похоже, недооценивают как уровень глобального сокращения спроса, так и попытки США и союзников по "отключению" страны от мирового рынка и сдерживание развития технологий. И потому, несмотря на перечисленные негативные факторы, собираются в ближайшие годы поддерживать "постоянную плотность инвестиций". Ставка делается на пресловутое "импортзамещение", на локализацию производства необходимых Китаю чипов в Китае.

Основания для такого решения есть. Вектор на регионализацию сейчас заметен практически во всем мире и в самых разных областях.

Тот же подход демонстрирует "номер 2" на рынке производства микроэлектроники Китая - Hua Hong Semiconductor. Здесь также ведут расширение производственных мощностей. В частности, в начале 2023 года на заводе по производству 12-дюймовых пластин в Уси, провинция Цзянсу, планируется ввести в эксплуатацию новые производственные мощности, что увеличит их с 65 тысяч до 95 тысяч пластин в месяц. В дальнейшем компания планирует постройку новых фабрик. Фактические темпы строительства будут зависеть от сроков поставки необходимого оборудования.

В общем, «китаец нет сдаваться». Посмотрим, что из этого выйдет. \\

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