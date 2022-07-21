Микроэлектроника: Вычислительные хранилища SmartSSD становятся еще производительнее

MForum.ru

Микроэлектроника: Вычислительные хранилища SmartSSD становятся еще производительнее

21.07.2022, MForum.ru

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Компания Samsung Electronics объявила об успешной разработке 2-го поколения устройств SmartSSD.

Новое запатентованное вычислительное хранилище данных обладает функциональностью обработки данных непосредственно в высокопроизводительном твердотельном накопителе. В отличие от существующих накопителей, Samsung SmartSSD может обрабатывать данные непосредственно, сводя к минимуму передачу данных между процессором, графическим процессором и оперативной памятью.

Эта технология позволяет "расшить" узкие места, какими зачастую являются каналы перемещения данных между центральным процессором, ОЗУ и устройствами хранения данных. Применение SmartSSD может приводить к заметному повышению общей производительности системы, повышать ее энергоэффективность.

Устройства SmartSSD играют все более важную роль, особенно по мере распространения технологий следующего поколения, таких как ИИ, ML и 5G/6G, которые требуют обработки данных в больших объемах.

Используя ПО и интеллектуальную собственность, свою и партнеров, а также встроенные в SmartSSD ядра Arm, вычислительные хранилища Samsung SmartSSD 2-го поколения обеспечивают существенно более эффективную обработку данных. По сравнению с использованием обычных SSD для ЦОД, при использовании SmartSSD 2-го поколения время обработки запросов к базе данных, требующих интенсивного сканирования, может быть сокращено более, чем на 50%, энергопотребление — вплоть до 70%, а загрузка ЦП — до 97%.

С момента разработки в 2020 году совместными усилиями Samsung и AMD 1-е поколение SmartSSD было доведено до коммерческого продукта, который сейчас поставляется глобальным IT-компаниями, включая поставщиков решений видеосвязи. SmartSSD 1-го поколения были удостоены награды Innovation Awards на выставке CES 2021 за выдающуюся производительность и энергоэффективность.

«Коммерциализация первого поколения SmartSSD, разработанного в сотрудничестве с AMD, показала, что рынок вычислительных хранилищ имеет большой потенциал, — комментирует Джин-Хёк Чой (Jin-Hyeok Choi), исполнительный вице-президент и руководитель отдела продуктов и разработки решений памяти в Samsung Electronics. «Благодаря обновленным функциональностям обработки данных SmartSSD 2-го поколения, Samsung сможет удовлетворить растущие потребности клиентов в сегментах баз данных и транскодирования видео. Так мы расширяем границы рынка хранилищ данных следующего поколения».

«Благодаря адаптивным однокристальным системам Xilinx Versal компании AMD, твердотельные накопители Samsung SmartSSD 2-го поколения обеспечивают повышенную эффективность ЦП и значительно снижают энергопотребление за счет эффективной интеграции вычислительных функций и функций хранения данных в ЦОД», — говорит Сина Солтани, корпоративный вице-президент по продажам, AECG, Центр обработки данных и коммуникативная группа в AMD. «Приложений, интенсивно использующих данные, становится все больше, Samsung SmartSSD 2-го поколения смогут обеспечить необходимую для этого рынка производительность и эффективность».

Samsung Electronics активно занимается стандартизацией технологии SmartSSD в тесном сотрудничестве с Ассоциацией производителей сетей хранения данных (SNIA) и с NVM Express, с тем, чтобы расширить границы применимости устройств SmartSSD за счет технологической проверки совместимости с широким спектром различных приложений. \\

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теги: микроэлектроника SmartSSD

© Алексей Бойко, MForum.ru

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