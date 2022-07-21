Микроэлектроника: Вычислительные хранилища SmartSSD становятся еще производительнее

MForum.ru
21.07.2022,
Компания Samsung Electronics объявила об успешной разработке 2-го поколения устройств SmartSSD.
Новое запатентованное вычислительное хранилище данных обладает функциональностью обработки данных непосредственно в высокопроизводительном твердотельном накопителе. В отличие от существующих накопителей, Samsung SmartSSD может обрабатывать данные непосредственно, сводя к минимуму передачу данных между процессором, графическим процессором и оперативной памятью.
Эта технология позволяет "расшить" узкие места, какими зачастую являются каналы перемещения данных между центральным процессором, ОЗУ и устройствами хранения данных. Применение SmartSSD может приводить к заметному повышению общей производительности системы, повышать ее энергоэффективность.
Устройства SmartSSD играют все более важную роль, особенно по мере распространения технологий следующего поколения, таких как ИИ, ML и 5G/6G, которые требуют обработки данных в больших объемах.
Используя ПО и интеллектуальную собственность, свою и партнеров, а также встроенные в SmartSSD ядра Arm, вычислительные хранилища Samsung SmartSSD 2-го поколения обеспечивают существенно более эффективную обработку данных. По сравнению с использованием обычных SSD для ЦОД, при использовании SmartSSD 2-го поколения время обработки запросов к базе данных, требующих интенсивного сканирования, может быть сокращено более, чем на 50%, энергопотребление — вплоть до 70%, а загрузка ЦП — до 97%.
С момента разработки в 2020 году совместными усилиями Samsung и AMD 1-е поколение SmartSSD было доведено до коммерческого продукта, который сейчас поставляется глобальным IT-компаниями, включая поставщиков решений видеосвязи. SmartSSD 1-го поколения были удостоены награды Innovation Awards на выставке CES 2021 за выдающуюся производительность и энергоэффективность.
«Коммерциализация первого поколения SmartSSD, разработанного в сотрудничестве с AMD, показала, что рынок вычислительных хранилищ имеет большой потенциал, — комментирует Джин-Хёк Чой (Jin-Hyeok Choi), исполнительный вице-президент и руководитель отдела продуктов и разработки решений памяти в Samsung Electronics. «Благодаря обновленным функциональностям обработки данных SmartSSD 2-го поколения, Samsung сможет удовлетворить растущие потребности клиентов в сегментах баз данных и транскодирования видео. Так мы расширяем границы рынка хранилищ данных следующего поколения».
«Благодаря адаптивным однокристальным системам Xilinx Versal компании AMD, твердотельные накопители Samsung SmartSSD 2-го поколения обеспечивают повышенную эффективность ЦП и значительно снижают энергопотребление за счет эффективной интеграции вычислительных функций и функций хранения данных в ЦОД», — говорит Сина Солтани, корпоративный вице-президент по продажам, AECG, Центр обработки данных и коммуникативная группа в AMD. «Приложений, интенсивно использующих данные, становится все больше, Samsung SmartSSD 2-го поколения смогут обеспечить необходимую для этого рынка производительность и эффективность».
Samsung Electronics активно занимается стандартизацией технологии SmartSSD в тесном сотрудничестве с Ассоциацией производителей сетей хранения данных (SNIA) и с NVM Express, с тем, чтобы расширить границы применимости устройств SmartSSD за счет технологической проверки совместимости с широким спектром различных приложений. \\
--
За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro, также подключайтесь к Сообществу RUSmicro в VK
теги: микроэлектроника SmartSSD
Публикации по теме:
27.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Чипы памяти. SSD. V-NAND / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский Nubia Z40S Pro представлен официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: IQOO 10 и 10 Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1 с зарядкой 200 Вт представлены официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Camon 19 появились в России / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C35 появился на российском рынке / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1 появился в России / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Bkav Bphone A85 – смартфон из Вьетнама / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 Pro 4G представлен официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M13 представлен в двух версиях – 4G и 5G / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: 4G-варианты Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip представлены официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Римейк Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные TWS-наушники / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G представлены официально / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru