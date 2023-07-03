Регулирование: Стоит ли разрешать госструктурам закупку не нового оборудования

03.07.2023, MForum.ru

Тему сегодня предложили Ведомости. В условиях сложностей с приобретением импортного оборудования, в каких-то случаях могло бы быть целесообразно приобретение и другого доступного оборудования. В том числе б/у и восстановленного.

Такое случалось и в куда более благостные времена, в прошлом. Когда российские предприятия, например, заводы по производству микроэлектроники оснащались списываемым в Германии или Франции производственным оборудованием. Эти линии работают и сейчас, обеспечивая «импортзамещение» в той степени, в какой этого можно достигнуть с использованием устаревающего производственного оборудования, чьи рекомендованные сроки эксплуатации давно прошли.

Кроме того, сейчас на рынке нередко доступно не только б/у оборудование, но и так называемое «восстановленное» оборудование. То есть оборудование, которое помыли, почистили, заменили исчерпавшие свой срок годности компоненты, типа аккумуляторов, иногда перекорпусировали ради свежего вида, сбросили настройки до заводских, протестировали и пустили в продажу. Да, надежность такого оборудования может быть ниже, чем у нового - те же конденсаторы с годами не становятся надежнее, а вот менее надежными - только так. Но и доступность его для компаний под санкциями все же выше, а цена обычно ниже, чем у нового.

В российском законодательном поле термина «восстановленная техника» на сегодня нет. Возможно, стоило бы что-то в этом плане изменить с тем, чтобы госкомпании и бюджетные организации могли более активно закупать не только новую технику, но и восстановленную. Особенно, если поставщики готовы будут разделить часть рисков по таким продуктам с покупателями.

Рынок восстановленного оборудования в России постепенно растет, например, в Санкт-Петербурге есть компания Superwave, которая ежегодно восстанавливает до 1,5 млн устройств таких брендов, как Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer, Xerox, HP и других. Есть и другие компании, работающие в этом сегменте. Санкции повысили востребованность этого сегмента рынка, так что его доля вполне вероятно будет расти в ближайшие годы.

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теги: регулирование восстановленное б/у оборудование телеком

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