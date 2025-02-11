Облачные сервисы. B2B: ИТ-ГРАД 1 Клауд признали импортзамещенным

MForum.ru
11.02.2025,
MWS сообщает, что его дочерняя структура - ООО ИТ-ГРАД 1 Клауд включена в перечень провайдеров, отвечающих требованиям российского законодательства о предоставлении импортзамещенных облаков. Под этим термином подразумевают выделенный сегмент виртуальной инфраструктуры на российском программном обеспечении и оборудовании, аттестованный по К1 для ГИС, УЗ1 и КЗ1 по персональным данным и критически значимым объектам.
Попасть в такой перечень провайдеров импортзамещенных облаков непросто, в частности необходимо подтвердить соответствие повышенным требованиям как по части использования импортзамещенных технологий, так и в плане защищенности инфраструктуры в терминах ИБ.
Для немалого числа российских компаний и организаций сегодня действуют ограничения - они могут размещать данные и ИТ-системы в виртуальной инфраструктуре тех провайдеров, которые подтвердили соответствие законодательству, были добавлены в перечень. То, что в него включен ИТ-ГРАД означает, что такие компании и организации, например, государственные (муниципальные) теперь смогут размещаться в облаке провайдера в соответствии с требованиями законодательства.
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теги: МТС MWS облачные сервисы импортзамещение
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