Регулирование: Конспекты. Гульнара Хасьянова о перспективах рынка российского телеком-оборудования

09.09.2020, MForum.ru

Г.Ш. Хасьянова, генеральный директор АНО содействия в развитии цифровой инфраструктуры «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО «ТТ»), генеральный директор ПАО «Микрон» 9 сентября 2020 года выступила с докладом "Перспективы развития рынка российского телекоммуникационного оборудования" на вебинаре "Российская электроника сегодня: современное состояние и прогнозы развития. Взгляд отрасли".

Вашему вниманию - конспект выступления г-жи Г.Ш.Хасьяновой.

Несколько слов про Консорциум АНО ТТ. Создан с целью реализации стратегия развития электронной промышленности в России. У Консорциума три учредителя - ГК Ростех, ПАО Ростелеком и АО Элемент. Список учредителей не является закрытым, для тех, кто готов участвовать, готов финансировать - двери открыты.

Для того, чтобы круг участников был предметным и состоял из участников рынка, мы используем такую модель, которую называем "экосистема". В которой регистрируем наших резидентов. Они не несут такой финансовой нагрузки, как учредители, но получают доступ к информации обо всех проектах АНО ТТ, о том, как мы взаимодействуем с регулирующими органами, о том, какие проекты мы поднимаем, что мы делаем. В резидентах АНО ТТ у нас уже больше 20 компаний. Это разработчики телеком-оборудования, разработчики компонентной радиоэлектронной базы для телекома. разработчики специализированного софта, ВУЗы и другие организации, которые так или иначе видят свой бизнес в телекоммуникационной отрасли. Список резидентов также не является закрытым и любая российская компания, которая работает или собирается работать в этом направлении, может принять участие. И даже если вы не хотите быть учредителем или резидентом экосистемы АНО ТТ, но у вас есть проекты в области производства телекоммуникационного оборудования в России, вы можете прийти с этим проектом и мы посмотрим, как вам помочь с тем, чтобы на российском рынке появился еще один производитель в том или ином сегменте, поскольку мы считаем, что это очень важно.

У АНО ТТ подписано соглашение с Минпромторгом и Минкомсвязи по кодам, относящимся к телеком-оборудованию, по взаимодействию с регуляторами, по развитию производства телеком-оборудования на территории Российской Федерации. Мы определили каким образом можем решать ту задачу, которая записана в стратегии развития электронной промышленности в РФ.

Выделю 2 круга задач, которые мы призваны решить.

Во-первых, текущим производителям, которые уже разработали оборудование, наладили его выпуск, помочь значительно увеличить объемы продаж за счет привлечения госзаказчиков.

Во-вторых, создать новые кооперационные цепочки, создать оборудование, которое необходимо, но которое на сегодняшний день в России не производится.

Почему это важно? Ради чего мы разработали стратегию, которую называем "Телеком-прорыв?"

Если обратиться к цифрам, можно наблюдать весьма интересную статистику. Рынок сетевого телекоммуникационного оборудования, которое потребляют операторы связи и государство в России оценивается более, чем в 413 млрд рублей в год. Вторая цифра, которую бы хотелось бы озвучить, это 160 млрд рублей в год. Это сумма, которую государство тратит на телекоммуникационное оборудование. То есть это средства, которые частично входят в 413 млрд руб., поскольку в цифре 160 млрд рублей "сидят" расходы и на сетевое и на так называемое терминальное, абонентское оборудование. И только 32 млрд из 160 млрд рублей приходится на российских производителей телеком-оборудования.

Есть еще третья цифра, которая характеризует телекоммуникационный рынок. Это показатель импорта телеком-оборудования. Эта цифра также включает также и терминальное и сетевое оборудование. За 2019 год это 607 млрд рублей. То есть рынок достаточно большой, есть где разгуляться. Контролируемые государством 160 млрд - это также большой рынок. И здесь мы имеем дело с теми особенностями рынка телекоммуникаций, которых, вероятно, нет в других отраслях, но которые необходимо учитывать для развития телекоммуникаций.

Что это за особенности?

Во-первых, объем рынка R&D и инвестиций в телеком превышают объем национального рынка. Если посмотреть объем телеком-оборудования в мире, то на долю России приходится всего лишь 1.5%. Связанная с этим большая проблема - в последние 30 лет в России отсутствовала стратегия управления вендорами и поставками телеком-оборудования. В итоге на российском рыне действует широкий набор вендоров, рынок сильно сегментирован по производителям и по технологиям. При этом российский рынок услуг связи занимает 1,2%, а в оборудовании - 1.5% от мирового.

Особенность рынка оборудования связи заключается в том, что одну и ту же услугу можно оказать с помощью различного набора технологий. В итоге мы имеем дело с большим рынком, раздробленным по технологиям, их более 50, и множеством производителей. И если мы пойдем по пути, который принято называть "импортзамещением", то есть будем рассматривать каждую технологию и будем в ней пытаться сформировать хотя бы одного своего игрока, мы не сможем создать модель, которая бы сама себя воспроизводила. Когда государство дает деньги и регулирует рынок в каком-то одном сегменте, учитывая, что он занимает 1% от общемирового объема рынка, мы никогда не достигнем не сопоставимой цены на оборудование.

Еще большая проблема связана с тем, что в этом случае инвестиции будут потрачены зря. Причина в том, что телекоммуникационное оборудование обновляется не реже, чем раз в 1-1.5 года (с учетом релизов). В этом случае объем рециркулирования инвестиций в отрасли будет постоянной и значительной проблемой.

Исходя из этого мы не стали предлагать импортзамещение всего, что у нас сейчас есть на рынке и предложили сконцентрироваться на тех технологиях, где мы отстаем на сегодня. То есть, если инвестировать, то в тех технологиях, где, как мы понимаем, рынок будет расти и в тех, где у нас есть задача стратегически обозначить свое присутствие.

Основываясь на таком подходе, мы сформулировали основные тезисы стратегии Телеком-прорыв 2025. Мы еще не готовы "публичить" эту стратегию. Пока что это, скорее, контуры стратегии, которые мы представили на последней встрече с нашими учредителями, резидентами и представителями регуляторов - Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга. Сейчас мы эту стратегию дорабатываем вместе со всеми другими участниками экосистемы, резидентами. С тем, чтобы все увидели для себя возможности вписаться в реализацию этой стратегии, оценили, поправили, продумали в части необходимых инвестиций и рыночных инициатив.

В чем особенность этой стратегии?

Мы говорим о том, что недостаточно просто сделать инвестиции в телеком. С учетом особенностей российского рынка телекоммуникаций, с его раздробленностью по технологиям и недостаточными объемами внутреннего рынка, что не позволяет сделать постоянной циркуляцию инвестиций в тот или иной сегмент в телекоме, необходимо обеспечить еще и внутренний рынок под ту или иную технологию. То есть уже гарантированный рынок сбыта - это второй момент стратегии.

Еще один тезис - это необходимость обеспечить выход на экспортные рынки. А для этого требуется и активное участие в деятельности международных стандартизирующих организаций, и, главное, обеспечение так называемых "открытых интерфейсов". Между тем платформы на сегодня в своем большинстве - закрытые. И если мы на законодательном уровне, во всех НПА не будем поддерживать то, что интерфейсы на каждом участке сети должны быть открытыми, мы просто не сможем встроить свои решения.

Еще тезис, еще одна особенность рынка телекоммуникаций заключается в том, что на сегодняшний день есть построенные сети, которые построены в рамках той парадигмы, которая действовала в последние 30 лет. Каждый вендор старался где-то делать свои проприетарные интерфейсы, чтобы защищать свою долю рынка, закрепляя за собой клиентов. Принятый в телекоме подход - если вы развиваете какое-то оборудование и готовы выпустить сетевое решение, то в большинстве случаев вы не сможете встроить это оборудование в действующую сеть, построенную на решении какого-то из крупных вендоров. Поскольку в такой сети все "закрыто" проприетарными протоколами. Изменить эту систему можно за счет принятия определенных НПА, которые бы открывали и делали стандартными интерфейсы. Это позволило бы на определенных участках сети встраивать российские решения.

Эта история начинает развиваться и находить сторонников во всем мире. Одно из наиболее "громких", это требование операторов мобильной связи и ШПД об открытии интерфейсов на радиосети для того, чтобы обеспечить возможность конкуренции различных вендоров в мобильной связи - это инициатива Open RAN. То же требование открытия интерфейсов мы предлагаем принять практически для всех участков сети. В противном случае у нас будет только один способ движения к замене оборудования, известный как SWAP, или полная замена сетевого оборудования. Способ известный, десятки лет практикующийся на сетях мобильной связи, когда приходит вендор и заменяет всю предыдущую инфраструктуру на свое комплексное решение. Это дорогостоящий способ. И требующий от вендора зрелости его решений на всех фрагментах сети, начиная от транспортной сети и вплоть до применений (applications).

Контур стратегии готов, мы в АНО ТТ продолжаем его разработку с действующими резидентами. Всех, кто готов участвовать в этой инициативе, приглашаем к участию. Позиционируем АНО ТТ, как открытую организацию, способную предлагать решения, которые не являются стандартными.

Первая часть задач связана с регулированием государственного рынка, рынка госзаказчиков, с тем, чтобы они могли покупать существующее оборудование, которое уже производят или могут производить российские производители. Это бы увеличило их объем продаж.

Второй блок задач связан с тем, что пока у нас в реестре отечественного оборудования нет ряда категорий, где обеспечивалось бы технологическое лидерство. И вряд ли в ближайшие годы можно рассчитывать на существенное изменение этого положения дел. В этих направлениях, в пятом, в шестом поколениях мобильной связи, в профессиональной радиосвязь, в спутниковой, в ШПД, мы должны не только сформировать цепочку, состоящую из производителей и разработчиков, но и обеспечить им рынок. И здесь напрашивается модель либо частно-государственного партнерства, либо привлечения частных инвестиций. И обязательная очень плотная работа с клиентами, с операторами связи. Только в случае, если этот альянс будет обеспечен, тогда мы получим позитивный результат.

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Q&A

Кого считать российским производителем электроники, как его распознать? Считать ли Huawei c его центрами разработки в России российским производителем, является ли Schneider с его российскими заводами российским производителем?

ГХ: Как позиционирует на совещаниях Минпромторг, российскими можно считать предприятия, зарегистрированные на территории Российской Федерации, где более 51% акций - за российскими гражданами. Но самое главное, необходимо, чтобы на российском юрлице присутствовала конструкторская документация и были бы возможности ее изменения под требования российского рынка.

Ростелеком - один из главных госклиентов. При этом основными поставщиками этой компании по-прежнему являются Huawei и ZTE. Почему отечественные производители до сих пор не получили преференции и нет полного запрета на закупку импортных решений?

ГХ: Частично в своем докладе я уже про это говорила. Сети построены на том, что было целесообразно выбрать в тот момент, когда этот выбор происходил. И просто так заменить это оборудование на российское не представляется возможным. Этому должна предшествовать большая работа, которую еще только предстоит выполнить. В Ростелеком есть целая дирекция, которая занимается вопросами импортзамещения, уже на несколько миллиардов рублей в год эта компания закупает российское оборудование для использования там, где это уже возможно.

Потенциал, безусловно не исчерпан. АНО ТТ совместно с Ростелеком прорабатывает программу импортзамещения, в частности, прорабатываем требования, в соответствии с которыми должно создаваться российское оборудование, чтобы его был готов покупать Ростелеком. Это большая работа, которую мы летом проводили с классификатором оборудования в том числе в части технических требований к этому оборудованию. Мы безусловно ориентировались на Ростелеком, как на основного производителя, эта компания является "номером один" в списке потребителей телеком-оборудования в России.

Ориентируясь на технические требования этой компании, мы пытаемся их "застолбить", сделать на этой основе каталог, по которому все остальные госзаказчики будут закупать телеком-оборудование. С тем, чтобы какой-то отдельный, например, банк, не сделал еще выше требования, за счет прописывания какой-то проприетарной функциональности, которая есть только в оборудовании какого-то конкретного иностранного поставщика, не обосновывал бы, что ему нужно именно это оборудование. Такими вопросами в АНО ТТ мы также занимаемся.

Какое место в стратегии развития радиоэлектроники и телекома отводится системам безопасности?

Существенное место, если коротко. Все понимают, что управление коммуникациями это практически управление государством. Мы активно взаимодействуем с Ассоциацией Доверенной платформы которая занимается всеми вопросами, связанными с регулированием доверенности и ФСТЭК. Они также разрабатывают документы, которые определяют и будут в дальнейшем определять стратегию развития в этом направлении.

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