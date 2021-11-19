Импортзамещение: О степени готовности российских решений LTE для сетей сотовой связи

MForum.ru
19.11.2021,
"Прототипы российских базовых станций стандарта LTE, на использование которых с 2023 года обязаны перейти операторы связи, не показали «необходимой функциональности». Об этом Минцифры сообщили «МегаФон», МТС, «Вымпелком», «Ростелеком» и Tele2. Такое оборудование разрабатывает, в частности, «Ростех». Операторы предлагают создать рабочую группу для координации внедрения российских станций. В правительстве недовольны позицией операторов и считают, что те могли совместно с производителями разрабатывать необходимое оборудование", - подробнее об этом читайте в сегодняшнем "КоммерсантЪ" Никиту Королева и Анастасию Гаврилюк.
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Претензии и сомнения российских операторов совершенно справедливы. Современные базовые станции LTE, поставляемые на российский рынок крупнейшими вендорами, будь то Ericsson, Huawei или Nokia, это плод многолетних разработок, в которые были вложены десятки, если не сотни миллиардов долларов. Это комплексные программно-аппаратные продукты, зачастую основанные на собственных чипах, разработанных компаниями. Все эти продукты прошли горнило международной конкуренции.
Российские попытки создать собственное оборудование безусловно похвальны, но следует понимать, что у нас на сегодня нет ни необходимого уровня микроэлектроники, чтобы создавать аналогичные по производительности и другим важным параметрам отечественные чипы, ни экспертизы в создании комплексных продуктов, какими являются решения для радиоподсистемы сетей сотовой связи 4G/LTE.
Достичь уровня зарубежных разработок просто невозможно в заданные сроки, независимо от объемов выделяемых средств. К тому же зарубежные вендоры вложили в разработку заметно более существенные средства, чем сейчас выделяются в России.
Отечественная промышленность может создавать небольшие решения, например, для частных сетей pLTE c небольшим числом пользователей. Но не оборудование, способное обслуживать десятки миллионов потребителей с привычным уровнем надежности.
При надлежащей последовательности, при инвестировании год за годом в соответствующие разработки, можно было бы повторить западные разработки уровня сегодняшнего дня. Но это не может занять 2 или 3 года, для этого необходимо больше времени и средств, чем выделяется. Кроме того, у меня в целом есть сомнения в возможности создания качественных продуктов в отсутствии рыночной конкуренции. Правила типа "второй - лишний", которые придумываются сейчас для "защиты" отечественных производителей не дают им стимула к созданию конкурентоспособных отечественных продуктов. Это до какой-то степени "медвежья услуга" для тех компаний, кто возможно видит себя участником международных рынков в будущем.
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теги: отечественное оборудование LTE импортзамещение проблемы российское телеком-оборудование мнения комментарии
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