Развитие сетей: МегаФон и РЖД договорились о сотрудничестве

MForum.ru
16.06.2022,
Только вчера о соглашении с РЖД, заключенном на ПМЭФ, сообщил Вымпелком, сегодня об этом рассказывает МегаФон.
Сотрудничество предусматривает:
«Технологии интернета вещей позволяют оперативно получать и анализировать детальную информацию о работе объектов, в том числе, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Для российских железных дорог, протяженность которых превышает 85 тысяч километров, они могут быть особенно актуальны. Мы готовы делиться экспертизой с партнерами и внедрять решения, которые уже зарекомендовали себя в других отраслях», - говорит коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.
МегаФон предлагает различные услуги IoT, например, контроль грузов, предусматривающий возможность отслеживания перемещений грузов от двери до двери в удобном web-интерфейсе, систему интеллектуального освещения объектов железнодорожной инфраструктуры.
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теги: телеком ПМЕФ операторы сотовой связи РЖД
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