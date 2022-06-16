Развитие сетей: МегаФон и РЖД договорились о сотрудничестве

16.06.2022, MForum.ru

Только вчера о соглашении с РЖД, заключенном на ПМЭФ, сообщил Вымпелком, сегодня об этом рассказывает МегаФон.

Сотрудничество предусматривает:

развитие сетей связи вдоль железных дорог;

совместную разработку, пилотирование и внедрение IoT-проектов (NB-IoT);

активности в области информационной безопасности;

импортзамещение цифровых решений;

развитие услуг технологической и корпоративной связи

«Технологии интернета вещей позволяют оперативно получать и анализировать детальную информацию о работе объектов, в том числе, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Для российских железных дорог, протяженность которых превышает 85 тысяч километров, они могут быть особенно актуальны. Мы готовы делиться экспертизой с партнерами и внедрять решения, которые уже зарекомендовали себя в других отраслях», - говорит коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.

МегаФон предлагает различные услуги IoT, например, контроль грузов, предусматривающий возможность отслеживания перемещений грузов от двери до двери в удобном web-интерфейсе, систему интеллектуального освещения объектов железнодорожной инфраструктуры.

Пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком ПМЕФ операторы сотовой связи РЖД